"Abendschau"-Moderatorin Cathrin Böhme verabschiedet sich vom Bildschirm (FOTO)

Berlin (ots) -Cathrin Böhme, Gesicht und Stimme der Berliner "Abendschau" seit1997, wechselt in der erfolgreichsten Fernsehsendung des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) die Seiten: Vom Spätsommer an arbeitet Böhmenicht mehr vor, sondern hinter der Kamera für die wichtigsteNachrichtensendung der Hauptstadt. Ihr "Lebewohl" aus dem Studio sagtsie am 2. September, einen Tag nach der Jubiläumssendung zum 60.Geburtstag der "Abendschau", die sie auch moderieren wird.Cathrin Böhme: "Die 'Abendschau' wird 60. Was für ein Jubiläum!Für mich zugleich, nach reiflicher Überlegung, der beste Zeitpunkt,den Staffelstab zu übergeben. Mehr als zwei Jahrzehnte lang habe ichdie 'Abendschau' gelebt und geliebt. Das wird auch weiter so bleiben.Nur nicht mehr vor der Kamera. Ich wechsle die Position, verabschiedemich von der Moderation. Und freue mich, dass ich künftig mit neuenAufgaben für die 'Abendschau' und die Zuschauerinnen und Zuschauer imEinsatz sein werde."rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Cathrin Böhme prägt die'Abendschau' wie keine andere Moderatorin. Sie ist beim Publikum sogeschätzt, weil sie die Themen der Stadt klar und mit Sympathie fürdie Menschen auf den Punkt bringt."rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Wir danken Cathrin Böhmefür über 20 Jahre Neugier und Leidenschaft für Geschichten aus Berlinund der Welt. Dass ihre ausgezeichneten journalistischen Fähigkeitender 'Abendschau' erhalten bleiben, ist ein großer Gewinn - auch fürunsere Zuschauerinnen und Zuschauer."Cathrin Böhme, geboren 1964 in Berlin, studierte in LeipzigJournalismus und absolvierte vor dem Studium ein Volontariat beimDDR-Fernsehen. Später wurde sie Programm-Moderatorin und Redakteurinbeim DFF 2. Von 1990 bis 1991 war sie Chefmoderatorin im geradegegründeten Landessender Brandenburg, dem Vorläufer des ORB. Dortmoderierte sie die Sendung "LSB aktuell". Von 1991 bis 1992 arbeitetesie im News Burda Verlag als Redakteurin und wechselte anschließendzum RTL Frühstücksfernsehen. 1995 kam Cathrin Böhme zum SFB, demheutigen rbb. Sie moderierte zunächst die "Spät Abendschau" und seit1997 die Hauptausgabe der "Abendschau".