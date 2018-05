Abendliche Sendeunterbrechung bei vier rbb-Radiowellen 23.05. | 24.05. | 28.05. | 19:00 - 22:00

Berlin (ots) - Bei vier Radiowellen des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) kommt es am 23., 24. und 28. Mai im Zeitraumvon 19.00 bis 22.00 Uhr zu einer Sendeunterbrechung. Grund für dieAbschaltung ist die Erneuerung der Warnleuchte(Flughindernisbefeuerung) am Sendemast am Scholzplatz. In denjeweiligen Zeiträumen wird auf den Wellen radioBerlin 88,8 (88,8MHz), Inforadio (93,1 MHz), Kulturradio (92,4 MHz) und COSMO (96,3MHz) nur Rauschen zu hören sein. Ebenfalls betroffen sind die DAB+Kanäle 5C, K7D und K10B. Bei den DVB-T2 Kanälen 25 und 40 kommt eslediglich zu Beginn und zum Ende der Arbeiten zu zweiKurzzeitausfällen.Die betroffenen UKW-Wellen können in dieser Zeit über denLive-Stream oder den Hörfunktransponder der ARD empfangen werden.Nutzer der großen Kabelnetzbetreiber, die das Signal über Satellitempfangen, können uneingeschränkt Radio hören.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell