Unterföhring (ots) -Auge um Auge, Pfeil um Pfeil - und von Null auf 180? Acht deutschePromis kämpfen am Samstagabend bei der ersten "Promi-Darts-WM" liveauf ProSieben um den Sieg an der Scheibe. Unterstützt werden siedabei jeweils von einem Weltklasse-Profi wie dem frisch gekürtenWeltmeister "Mighty Mike" Michael van Gerwen, seinem Finalgegner "TheFlying Scotsman" Gary Anderson und der 16-fachen Darts-Legende Phil"The Power" Taylor."Darts ist leicht zu verstehen, es herrscht meist eine geileStimmung und es hat einen hohen Duell-Charakter, das finde ich gut!Hauptsache, ich lande vor Mälzer", sagt Star-Koch Steffen Henssler,der an der Seite des WM-Zweiten Gary Anderson in den Wettkampfstartet. Reiner Calmund zeigt sich kampfeslustig: "Im Schnitt seheich mich als Mischung aus Phil Taylor und einer Schrotflinte", sagtder rheinländische Fußball-Manager, der von der deutschen NummerEins, "Maximiser" Max Hopp, unterstützt wird. Auch für Tim Wiese istdie Teilnahme mehr als ein Spiel: "Für mich sind das alles Gegner,die es mit fairen Mitteln zu besiegen gilt. Ich hoffe nur, dass ichnicht gegen eine Frau verliere", sagt der ehemalige Nationaltorwartund lacht. "Mein Kampfname ist und bleibt 'The Machine' - und diewird auch beim Darts für Furore sorgen."Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Teamstartet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf nullkommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft vollins Rote?Alle Teams der "Promi-Darts-WM" im Überblick:Star-Koch Tim Mälzer und Darts-Profi Phil TaylorStar-Koch Steffen Henssler und Profi Gary AndersonSport-Moderatorin Laura Wontorra und Profi Wayne MardleWeltfußballer Lothar Matthäus und Profi Peter WrightModerator Matthias Opdenhövel und Profi Mensur SuljovicVolksmusik-Star Stefanie Hertel und Profi Rowby-John RodriguezFußball-Manager Reiner Calmund und Profi Max HoppWrestling-Star Tim Wiese und Profi Michael van GerwenModeriert wird die "Promi-Darts-WM" von Joko Winterscheidt. AmKommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke.Hashtag zur Show: #PromiDartsWM"Die Promi-Darts-WM 2017" am Samstag, 7. Januar 2017, um 20:15 Uhrlive auf ProSieben