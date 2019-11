Ein Abend für Jens Weißflog im MDR (FOTO)

Leipzig (ots) - Flugreise durch deutsch-deutsche Skisprunggeschichte: Der MDRlädt seine Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer unterhaltsamen Flugreise ein,bei der der "Floh vom Fichtelberg" die Hauptrolle spielt. Zu sehen ist "Legenden- Ein Abend für Jens Weißflog" ab 1. Dezember online in der ARD-Mediathek und am8. Dezember, um 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen.Der Film kehrt an besondere Orte seiner einzigartigen Karriere zurück: InOberwiesenthal, Klingenthal, Bischofshofen und Lillehammer kommt es zuüberraschenden Begegnungen mit Freunden und Rivalen von einst - darunter diebeiden norwegischen Skisprunglegenden Lasse Ottesen und Espen Bredesen sowie"Goldtrainer" Henry Glaß.Die neue Doku - anlässlich von Weißflogs großem Jubiläumsjahr mit 55.Geburtstag, 35 Jahre nach seinem ersten und 25 Jahre nach dem zweitenOlympiasieg - erzählt aber auch das Leben dieses Ausnahmetalents abseits seinergroßen Skisprungkarriere: Ballettambitionen, Putzfimmel, Berufswunsch Tierarzt -so kennt man Jens Weißflog bisher nicht. Gezeigt wird ein bodenständigerFamilienmensch.Außerdem kehrt die Doku dahin zurück, wo alles begann: Im sächsischen Pöhlawächst das humorvolle Leichtgewicht auf, hier baut er im Vorschulalter bereitskleine Schneeschanzen. Schon mit 14 Jahren feiert der ehrgeizige Jungsportleraus dem Erzgebirge mehr Siege als Niederlagen und sieht seinen erstenOlympiasieg 1984 selbstbewusst voraus. Zehn Jahre später gelingt ihm untergesamtdeutscher Flagge dieses Kunststück erneut - diesmal nicht im Parallel-,sondern im V-Stil.Jens Weißflog ist bis heute Deutschlands erfolgreichster Skispringer. Errevolutionierte das Skispringen in Ost und West, gewann in zwei verschiedenenStilen olympisches Gold und gleich viermal die Vierschanzentournee.Programmtipp zum ThemaAuch bei "MDR SACHSEN - Das Sachsenradio" geht es in der Sendung "Fairplay" am7. Dezember, zwischen 13 und 18 Uhr, um die neue Weißflog-Doku.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4454229OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell