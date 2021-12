Abellio-Aus in NRW: Pro Bahn befürchtet Zugausfälle

DÜSSELDORF(dpa-AFX) - Mit dem Ausscheiden von Abellio aus dem Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen Ende Januar erwarten Verbraucherschützer erhebliche Umstellungsprobleme. "Bei der jetzt schon knappen Personalsituation sind Zugausfälle beim Übergang auf Nachfolgeunternehmen zu befürchten", sagte der Chef von Pro Bahn NRW, Andreas Schröder. Abellio-Mitarbeiter nähmen vermutlich Resturlaub. Engpässe seien vor allem bei Lokführern wahrscheinlich.

Am Donnerstag (9.12.) entscheidet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), welche Bahnunternehmen in einem Notvergabeverfahren die Abellio-Linien übernehmen. Zu den Bewerbern zählen DB Regio und nach Brancheninformationen unter anderem National Express. Abellio werde bis zum Schluss versuchen, die Qualität hochzuhalten, sagte ein Firmensprecher. "Wir gehen erhobenen Hauptes vom Platz, wir fahren bis zum letzten Tag so gut es geht", sagte er.

Die in tiefroten Zahlen steckende Regionalbahn Abellio scheidet in NRW zum 31. Januar 2022 aus dem Zugverkehr aus. Bisher entfällt etwa jeder sechste Zugkilometer im Schienen-Personennahverkehr (SPNV) von NRW auf Abellio, das mit mehr als 1000 Beschäftigten wichtige Linien wie den RE1 von Aachen nach Hamm, den RE 11 von Düsseldorf nach Kassel und die S2 von Dortmund nach Essen betreibt./rs/wdw/DP/zb