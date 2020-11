Abel Noser Solutions und Glue42 integrieren Plattformen, um den NextGen Pre-Trade Scenario Builder für Fidessa-Benutzer zu erstellen

New York (ots/PRNewswire) - Abel Noser Solutions, ein branchenführender Anbieter von TCA- und Compliance-Analysen, hat sich mit Glue42, einem in Europa ansässigen Systemintegrator für innovative Desktop-Funktionen für den Handel, zusammengetan, um gemeinsamen Kunden signifikante Verbesserungen zu bereits robusten Workflow-Optionen zu bieten. Der neue Pre-Trade Scenario Builder bietet eine Single-Click-Integration für wichtige OMS-Plattformen, die mit Fidessa starten. Die gemeinsame Anstrengung von Glue42 und ANS bietet Händlern und ihren Kunden eine wichtige, sofortige Ausführungsberatung."Nach der Installation können Händler auf jedes Tickersymbol klicken, um eine empirische und theoretische Vorhandelsanalyse von Abel Noser zu erstellen, die unter anderem eine typische Verteilung der Handelskosten in Basispunkten ergibt", kommentierte Peter Weiler, Co-CEO von Abel Noser. "Darüber hinaus kann ein Drilldown für weitere Details durchgeführt werden, sodass Sie Anteilsbeträge und andere Attribute ändern und auf der Grundlage der Eingaben Ergebnisszenarien erstellen können", fügte Weiler hinzu."Wir begrüßen diese Partnerschaft mit Abel Noser Solutions. Mit Glue42 kann der Pre-Trade Scenario Builder schnell und reibungslos in den bestehenden Workflow des Händlers integriert werden", sagte Leslie Spiro, CEO von Glue42. "Durch die Integration kann der Scenario Builder den Wert eines OMS und anderer Desktop-Anwendungen steigern und wichtige Projektionen bereitstellen, die für Handelsentscheidungen im laufenden Betrieb erforderlich sind."Der Szenario Builder gibt einen Pre-Trade-Einblick in einen Handel und bietet wichtige Messgrößen wie das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen (Average Daily Volume, ADV), die durchschnittlichen Aktien pro Trade, das durchschnittliche offene Volumen und die Anzahl der Trades pro Minute. Mike Earlywine, Senior Vice President von Channel-Partnerschaften bei Abel Noser Solutions, fügte hinzu: "Es gibt auch einen Schieberegler, mit dem Sie den Prozentsatz von ADV ändern können. Da er den Arbeitsbereich mit der Fidessa-Kladde teilt, können Händler typische Workflow-Hindernisse zwischen verschiedenen Systemen vermeiden; alles ist für Effizienz und Bequemlichkeit integriert."Die Integration ermöglicht es Händlern, die projizierte Reibung für den Handel im Verhältnis zur Größe und Aggressivität eines Szenarios zu berücksichtigen. Die Kosten können berechnet werden, unabhängig davon, ob der Einzelaktien- oder Portfoliohandel 50.000 oder 5 Millionen Aktien umfasst. James Wooster, COO von Glue42, bestätigte den synergistischen Wert der Partnerschaft. "Der Pre-Trade Scenario Builder bietet eine intuitive Benutzererfahrung, bei der wichtige Daten in Echtzeit zwischen den Applikationen unserer beiden Unternehmen angezeigt und synchronisiert werden."Informationen zu Abel Noser SolutionsAbel Noser Solutions ist seit langem als Vorreiter in der Kampagne zur Senkung der mit dem Handel einer Vielzahl von Anlageklassen einhergehenden Kosten respektiert. Mit Hunderten von Kunden weltweit bietet Abel Noser Solutions innovative Softwareprodukte sowie beratende und maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Handelsanalyse, Compliance und Handelsüberwachung. Das Unternehmen behauptet weiterhin seinen Rang als führender Innovator für Handelskostenanalyse (Trade Cost Analysis, TCA), Compliance-Software und Service-Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.abelnoser.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970623-1&h=880404057&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2970623-1%26h%3D2245435041%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abelnoser.com%252F%26a%3Dwww.abelnoser.com&a=www.abelnoser.com).Informationen zu Glue42Mit Glue42 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970623-1&h=1811270740&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2970623-1%26h%3D1633573623%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglue42.com%252F%26a%3DGlue42&a=Glue42) können Unternehmen intelligente Desktops erstellen, die konfigurierbare Workflows zwischen Web- und Desktopanapplikationen unterstützen. Die Integrationsplattform koordiniert reibungslos und sicher die Benutzeroberfläche und Daten und nutzt Open Source-Initiativen wie FINOS FDC3, um die Lieferzeiten der Applikationen zu verkürzen und eine schnelle Wertschöpfung zu erzielen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in London, New York und Bulgarien. Mit über 22.000 Lizenzen werden die Lösungen bei erstklassigen Finanzinstituten auf der ganzen Welt eingesetzt.Pressekontakt:Jerry BoakAbel Noser Holdingsinfo@abelnoser.com(646) 432-4000Original-Content von: Abel Noser Solutions, übermittelt durch news aktuell