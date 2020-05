Abcam: Tut sie es noch ein Mal?

Der Abcam-Kurs wird am 14.05.2020, 03:19 Uhr an der Heimatbörse London mit 1374 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Biotechnologie".

Die Aussichten für Abcam haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Abcam aktuell 0,9. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie". Abcam bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Abcam liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1299,33 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1374 GBP) könnte die Aktie damit um -5,43 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Abcam-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Abcam. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.