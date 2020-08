Abbott Laboratories: FDA-Zulassung für bahnbrechenden Corona-Test!

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

Der amerikanische Medizintechnik-Gigant Abbott Laboratories (WKN: 850103) war mit einem Plus von +7,85% auf 111,29 USD am Donnerstag einer der Tagesgewinner an der altehrwürdigen New York Stock Exchange. Vor wenigen Stunden vermeldete die Trump-Administration einen Deal für 150 Millionen Stück der 15-Minuten-Tests.

Via Press Release informierte Abbott bereits am Mittwoch über die Notfall-Zulassung seines 5 US-Dollar teuren und benutzerfreundlichen Tests auf das SARS-CoV-2-Virus durch die ...





