Abbott Laboratories Aktie: Ein wahrer Champion!

Für die Aktie Abbott Laboratories aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse New York am 14.12.2021, 06:26 Uhr, ein Kurs von 135.96 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Abbott Laboratories auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Abbott Laboratories beläuft sich mittlerweile auf 121,08 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 135,96 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,29 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 125,59 USD. Somit ist die Aktie mit +8,26 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Abbott Laboratories hat mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.33%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -0,88. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Abbott Laboratories-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Abbott Laboratories ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 86,27 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.