Abbott Laboratories Aktie: Das macht sprachlos!

An der Börse New York notiert die Aktie Abbott Laboratories am 11.03.2022, 17:24 Uhr, mit dem Kurs von 117 USD. Die Aktie der Abbott Laboratories wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.

Abbott Laboratories haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Abbott Laboratories führt bei einem Niveau von 54,79 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,07 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,79 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 92,23. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Abbott Laboratories auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Abbott Laboratories beläuft sich mittlerweile auf 123,7 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 117 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,42 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 126,46 USD. Somit ist die Aktie mit -7,48 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".