Abbott Laboratories-Aktie: Hier gibt es Probleme!

Überblick

Bei einer Inspektion in der Anlage von Abbott Laboratories (NYSE:ABT) in Sturgis, Michigan, wurden in einigen Produktionsbereichen für Babynahrung in Pulverform schädliche Bakterien auf den Oberflächen gefunden.

Das Bakterium, Cronobacter sakazakii, kann schwere lebensmittelbedingte Erkrankungen verursachen, vor allem bei Säuglingen. Letzten Monat rief Abbott bestimmte Alimentum-, Similac- und EleCare-Babynahrungen zurück, nachdem Beschwerden eingegangen waren, dass die Produkte des Unternehmens bakterielle Infektionen verursacht hatten. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!