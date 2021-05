Abbiegeassistenten für LKW und Busse: Lebensrettendes Leasing

Hamburg (ots) - Durch den Einsatz von intelligenten Assistenz-Systemen im Straßenverkehr können Speditionen und Transport-Unternehmen einen wichtigen Beitrag leisten, riskante Verkehrs-Situationen zu vermeiden, die Zahl der Sachschäden und Unfälle zu reduzieren - und Leben zu retten. Der Einbau von Technologien wie Abbiegeassistenten (https://www.abbiegeassistent.de/) und Rückfahrkameras in Busse oder LKW-Flotten ist eine Investition, die durch staatliche Förderprogramme und günstige Leasing-Angebote von Herstellern unterstützt wird. So können auch kleine Betriebe mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand die Sicherheit ihrer Fahrzeuge deutlich erhöhen.Laut Studien der Unfallforschung der Versicherungen (UDV) können Abbiege-Assistenten 60 Prozent der Abbiegeunfälle verhindern. Ab 2024 soll der Einbau von Abbiegeassistenten in Europa in Neufahrzeugen gesetzlich verpflichtend sein; für neue Fahrzeugtypen sogar ab 2022. Jedoch zögern zahlreiche Unternehmen und Kommunen mit der Umsetzung der künftigen Richtline. Die Kosten für die Anschaffung und den Einbau solcher Assistenz-Systeme sind für viele Fuhrbetriebe bislang eine große Hürde bei der Nachrüstung ihrer Flotten gewesen.Durch kluge Leasing-Angebote kann das Hamburger Unternehmen LUIS Technology (https://www.luis.de/) diese Hürde nun deutlich reduzieren. Die förderfähigen Abbiegeassistenz-Systeme LUIS TURN DETECT® zählen zu den innovativsten Systemen am Markt. Nicht nur der Abbiegeassistent, auch mobile Datenrekorder sowie Einbau und Wartung lassen sich ab sofort leasen. So belastet ein Abbiegeassistent für rund 43 Euro monatlich die laufenden Kosten nur noch minimal - und Anschaffungskosten entfallen komplett. LUIS bietet Leasing-Laufzeiten von bis zu 60 Monaten; danach sind Rückgabe, Kauf oder weitere Leasingratenzahlung möglich. Staatliche Förderungen wie Steuervorteile bleiben erhalten; als Betriebsausgaben senken die Leasingraten die fiskalische Last. Die geleasten Geräte sind versichert, und die LUIS Garantie von 48 Monaten gilt auch beim Leasing. Finanzierungspartner ist die ebenfalls in Hamburg ansässige, herstellerunabhängige ALBIS Leasing Gruppe. Unternehmen können einfach und sicher einen Leasing-Antrag stellen - ab 500 und bis 30.000 EUR vollkommen digital. So ist diese lebensrettende Technologie kein großer Kostenfaktor mehr.Über die LUIS Technology GmbHSeit 1999 hat LUIS sich als zuverlässiger und leistungsstarker Partner der deutschen Fahrzeugbauer und diverser Anwendungsbranchen bewährt. Mit seinen Produkten setzt sich LUIS für die Reduzierung von Unfällen, Verletzten und Sachschäden im Straßenverkehr ein. Das 1999 in Hamburg gegründete Unternehmen bietet individuelle und kundenorientierte Sicherheitslösungen, Kamera-Monitor-Systeme und Fahrer-Assistenzsysteme. Dank des umfassenden und strengen Qualitätssicherungsprozesses erhalten alle LUIS-Produkte eine Garantie von 48 Monaten. Weitere Informationen unter https://www.luis.de/.Pressekontakt:Pressekontaktad publica Public Relations GmbHJan-Philip ThiePoßmoorweg 122301 HamburgTel.: 040 31766-341E-Mail: luis@adpublica.comOriginal-Content von: LUIS Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell