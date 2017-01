Abbas Khider erhält den Chamisso-Preis der Robert Bosch Stiftung 2017 / Förderpreise gehen an Barbi Markovic und Senthuran Varatharajah (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Schriftsteller Abbas Khider erhält den mit 15.000 Eurodotierten Adelbert-von-Chamisso-Preis der Robert Bosch Stiftung 2017.Mit diesem Preis wird sein bisheriges Gesamtwerk geehrt. Darinerweise sich Abbas Khider "als sprachsensibler Beobachter derVerzweiflung, Verstörtheit, Wut und Hoffnung junger Männer, die ihreHeimat verlassen müssen und Zuflucht in Europa suchen", so dieBegründung der Jury. Die mit je 7.000 Euro dotierten Förderpreisegehen an die Autorin Barbi Markovic für ihren witz- undschwungreichen Stadtroman "Superheldinnen" (Residenz 2016) sowie anden Autor Senthuran Varatharajah für seinen originellen, alsFacebook-Dialog aufgebauten Roman "Vor der Zunahme der Zeichen" (S.Fischer 2016).Mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ehrt die Robert Bosch Stiftungseit 1985 herausragende auf Deutsch schreibende Autoren, deren Werkvon einem Kulturwechsel geprägt ist. Die Preisträger verbindet zudemein außergewöhnlicher, die deutsche Literatur bereichernder Umgangmit Sprache. 2017 wird er zum 33. und letzten Mal verliehen.Die Preisverleihung findet am 9. März in derAllerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz statt. Am 10. Märztreten die Preisträger im Literaturhaus München auf und lesen ausihren Werken.Abbas Khider wurde 1973 in Bagdad/Irak geboren. Aus politischenGründen verfolgt, floh er 1996 aus dem Land. Vier Jahre lang zog erals illegaler Flüchtling durch Jordanien, Libyen und die Türkei. 2000beantragte er in Deutschland Asyl, studierte in München und PotsdamPhilosophie und Literaturwissenschaft. Heute lebt Abbas Khider inBerlin. Er veröffentlichte Gedichte in arabischer und in deutscherSprache. Für seinen ersten Roman "Der falsche Inder" (2008) erhielter 2010 den Chamisso-Förderpreis. Es folgten die Romane "Die Orangendes Präsidenten" (2011) und "Briefe in die Auberginenrepublik"(2013). 2016 erschien sein vierter Roman "Ohrfeige" im Hanser Verlag.Darin zeigt Abbas Khider die Strukturen, in denen sich das Leben der'Illegalen' organisiert: sogenannte Kulturvereine, Scheinehen,Geldtransfers oder Schwarzarbeit. Im Mittelpunkt stehen dieSehnsüchte und Lebenslügen, die Wut und Verzweiflung junger Männer,die als Asylsuchende nach Deutschland gelangt sind. DenChamisso-Preis 2017 erhält Abbas Khider für sein bisherigesGesamtwerk. Auf drastische, tragische und oft auch komische Weiseerzähle er von den Identitätskrisen und Integrationsschwierigkeitenheutiger Flüchtlinge. "Mit genuin literarischen Mitteln gestaltetAbbas Khider damit eines der wichtigsten und bedrückendsten Problemeunserer Gegenwart", urteilt die Jury.Barbi Markovic wurde 1980 in Belgrad/ Serbien geboren. Siestudierte Germanistik in Belgrad und Wien. In Serbien wurde sie durchden Pop-Roman "Ausgehen" (2006/ dt. 2009) sowie mit Kurzgeschichten,Theaterstücken und Hörspielen bekannt. Seit 2006 lebt sie in Wien.Für ihren Roman "Superheldinnen", den sie teilweise auf Deutsch,teilweise auf Serbisch geschrieben hat, wird Barbi Markovic mit demChamisso-Förderpreis geehrt. Der Roman erzählt vom oft schrägenAlltag dreier Freundinnen, die keinesfalls auf ihre schmerzlichnachwirkende Vergangenheit als Migrantinnen angesprochen werdenmöchten und sich mit manchmal zauberischen Kräften in einer neuenUmgebung zu behaupten suchen. "Der skurrile, mit bösem Humor nichtgeizende Text besitzt Witz, Ironie, Tempo und Schwung", heißt es inder Begründung der Jury.Senthuran Varatharajah wurde 1984 in Jaffna/ Sri Lanka geboren,seine Muttersprache ist Tamil. In den achtziger Jahren kam er nachDeutschland, studierte Philosophie, Theologie und Kulturwissenschaftin Marburg, Berlin und London. Mit dem Chamisso-Förderpreis wirdSenthuran Varatharajah für seinen Roman "Vor der Zunahme der Zeichen"geehrt. Darin erzählt er seine Geschichte als fiktionalenFacebook-Dialog - oder modernen Briefroman - zweier Flüchtlinge ausSri Lanka und dem Kosovo, die inmitten der globalisierten und medialvielfach vernetzten Welt von heute ihre je eigene Art von Identitätsuchen. 