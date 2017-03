Mainz (ots) -Abbas Khider ist am Dienstag, 7. März 2017, als neuer MainzerStadtschreiber feierlich in sein Amt eingeführt worden.ZDF-Kulturchef Prof. Peter Arens, der Mainzer OberbürgermeisterMichael Ebling und die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grossebegrüßten Khider im Mainzer Rathaus. Die Laudatio hielt derSchriftsteller und Mainzer Stadtschreiber 2007, Ilija Trojanow. Der1973 in Bagdad geborene Abbas Khider wird wie sein Vorgänger ClemensMeyer gemeinsam mit dem ZDF eine Dokumentation nach freier Themenwahlproduzieren und die Stadtschreiberwohnung im Mainzer Gutenberg-Museumbeziehen. Der mit 12 500 Euro dotierte Literaturpreis wird 2017 zum33. Mal von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz vergeben.ZDF-Kulturchef Prof. Peter Arens in seiner Rede: "Sie bedienensich einer überwältigend schlüssigen und klaren Sprache, die denLeser packen soll. Ihr Storytelling ist einer konkreten Absicht,einer Haltung verpflichtet. Im festen Glauben, mit Literatur die Weltbesser zu begreifen. Im festen Glauben, dass ein ästhetischesVerhältnis zur Welt ein erkennendes Verhältnis ist."Abbas Khider kennt sich aus mit Repression, mit Flucht undVertreibung, mit Heimatlosigkeit und Hoffnung auf ein neues Leben.Der deutsch-irakische Schriftsteller, der von Anfang an auf Deutschschrieb, erzählt in einer musikalischen und schlanken Sprache, so dieJury, tragikomische, erschütternde und anrührende Geschichten vonMenschen, die unter Verfolgung und Vertreibung leiden müssen. Erverleiht mit Sensibilität, Humor und Sympathie den Heimatlosen eineauthentische, unüberhörbare Stimme. In seinem Romandebüt "Der falscheInder" (2008) verarbeitete er seine eigene Flucht aus dem Irak.Abbas Khider wuchs in Bagdads Viertel Saddam-City als Sohn einesDattelhändlers auf. Als Abiturient wurde er wegen politischerAktivitäten gegen das Regime Saddam Husseins verhaftet und von 1993bis 1995 inhaftiert und gefoltert. Nach seiner Flucht aus dem Irakersuchte er im Jahr 2000 um Asyl in Deutschland. Von 2005 bis 2010studierte er in München und Potsdam Literatur und Philosophie. Seit2007 ist Khider deutscher Staatsbürger.In seinem Romandebüt "Der falsche Inder" (2008) verarbeitete erseine jahrelange Odyssee als Flüchtling. 2011 folgte der Roman "DieOrangen des Präsidenten", in dem Khider ein erschütterndes Bild desIrak zwischen Gefängnishölle und behüteter Kindheitsidylle zeichnet.Mit "Brief in die Auberginenrepublik" (2013) entwarf Khider einvielstimmiges Panorama arabischer Fluchten, Zustände und Stimmen, vonLibyen bis Irak. 2014 leitete Khider eine Schreibwerkstatt in Kairo,nachdem er schon 2011 in der ägyptischen Hauptstadt recherchierthatte und sich an den Protesten gegen das Mubarak-Regime beteiligte.2016 erschien sein aktueller Roman "Ohrfeige", der abermals auf großeAufmerksamkeit bei Kritik und Lesern stieß. Khider schildert mit Sinnfür Melancholie und Groteske, wie eine Gruppe von AsylbewerbernAnfang der 2000er Jahre in das Räderwerk einer absurden deutschenBürokratie gerät.Ausgezeichnet wurde Abbas Khider unter anderem mit demAdelbert-von-Chamisso-Förderpreis (2010), dem Hilde-Domin-Preis fürLiteratur im Exil (2013), dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund(2013), dem Spycher Literaturpreis Leuk 2016, derHeinrich-Heine-Gastdozentur 2016 und dem Adelbert-von Chamisso-Preis2017.Pressemappe: http://ly.zdf.de/HxZa/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell