Wiesbaden (ots) - AbbVie hat es wieder geschafft: Das Unternehmen zähltbranchenübergreifend zu den 10 Top-Arbeitgebern in Deutschland. Das Unternehmenkonnte auch 2020 den renommierten Preis "Top Employer Deutschland"entgegennehmen. AbbVie entwickelt sich weiter und in dynamischen Zeiten setztdie Auszeichnung ein positives Zeichen.Gibt es im Unternehmen herausragende Arbeitsbedingungen? Werden Talente gutbetreut und gefördert? Bietet der Arbeitgeber nachhaltigeWeiterentwicklungsmöglichkeiten? Das sind Parameter, denen sich AbbVie im Rennenum die begehrte "Top Employer"-Auszeichnung stellen musste. Zu den 128Mitbewerbern, die zertifiziert wurden, gehören bekannte Größen mit gutem Ruf.Einen der vorderen Plätze zu erkämpfen, war also kein Leichtes, zumal AbbViesich vor einigen Jahren aufgemacht hat, sein Portfolio auszubauen und sich aufeine breitere Basis zu stellen. Solche Entwicklungsprozesse bringen immer aucheine besondere Dynamik mit sich, die Arbeitsbedingungen konstant gut zu halten,ist also eine besondere Anforderung.Dass AbbVie Deutschland das gelungen ist, bestätigt nun der"Top-Employer"-Preis: AbbVie zählt branchenübergreifend zu den 10 bestenArbeitgebern Deutschlands. Geschäftsführer Olaf Weppner, ordnet das entsprechendein: "Wir sind ein junges, innovatives Pharmaunternehmen mit einer enorm gutgefüllten Forschungspipeline und einem stabilen Wachstum". Seit seiner Gründungim Jahr 2013 hat sich AbbVie kontinuierlich entwickelt und gehört mittlerweilezu den führenden Pharmaunternehmen weltweit. AbbVie zeichnet sich durch eineFirmenkultur aus, die auf Patientennutzen ausgerichtet ist. "Dazu gehört aucheine klare Strategie, mit der Top-Talente angeworben und Mitarbeiter imUnternehmen weiterentwickelt werden", so Olaf. "Das geht nur über ein sinnvollesund nachhaltiges Konzept zur Förderung und Weiterentwicklung. Dass dieses nunwieder mit dem 'Top Employer' honoriert wird, ist für mich vor dem Hintergrundunserer Ambitionen für die Zukunft doppelt wertvoll".Was einen Top Employer ausmachtDas Top Employers Institute zertifiziert jährlich Arbeitgeber, die herausragendeBedingungen für Mitarbeiter bieten, Talente in allen Bereichen des Unternehmensfördern und sich dabei stetig weiterentwickeln. Bewertungskriterien für die "TopEmployer"-Auszeichnung liegen in den Bereichen Personalmanagement undUnternehmenskultur; dazu gehören Trainings- und Entwicklungsprogramme,Performance Management sowie Arbeitgeberleistungen. Für die Auszeichnungdurchlief AbbVie erfolgreich ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, in dessenRahmen die Kategorien von unabhängigen Experten auditiert und bewertet wurden."AbbVie Deutschland sucht für die Bereiche Forschung, Produktion und Vertriebkontinuierlich neugierige, engagierte Menschen, die wissen, wofür sie morgensaufstehen wollen", zitiert Mira Manck, HR Director Ludwigshafen augenzwinkernddie Arbeitgeberkampagne von AbbVie. "Für AbbVie zu arbeiten heißt, sich für einebessere Gesundheitsversorgung und Lebensqualität für Patienten einzusetzen. Daserfordert ein hohes Maß an Eigenengagement. Dafür bieten wir auch einiges:Flexibilität, herausragende Leistungen und eine echte Chance, die Zukunftmitzugestalten."Über AbbVieAbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen, das sichder Entwicklung innovativer Therapien für einige der komplexesten undschwerwiegendsten Erkrankungen der Welt verschrieben hat. Mission desUnternehmens ist es, mit seiner Expertise, seinen engagierten Mitarbeitern undseinem Innovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vier Therapiegebietendeutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie, Virologie undNeurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeiten AbbVie-Mitarbeiter jedenTag daran, die Gesundheitsversorgung für Menschen auf der ganzen Weltvoranzutreiben.In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinemForschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamtbeschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter. Weitere Informationen zumUnternehmen finden Sie unter www.abbvie.com und www.abbvie.de. Folgen Sie@abbvie_de auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile auf Facebook, Instagramoder LinkedIn.Unter www.abbvie-care.de finden Sie umfangreiche Informationen zu denTherapiegebieten, in denen AbbVie tätig ist.Kontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGChristine BlindzellnerManager Communication & Content StrategiesMainzer Straße 8165189 WiesbadenT: +49 611 1720 - 3583E-Mail: christine.blindzellner@abbvie.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112983/4514382OTS: AbbVie Deutschland GmbH & Co KGOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell