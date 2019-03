Weitere Suchergebnisse zu "Abbvie":

Wiesbaden (ots) -Das forschende BioPharma-Unternehmen AbbVie Deutschland ist beimWettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Great Place toWork-Institut ausgezeichnet worden.AbbVie belegt den 1. Rang in der Kategorie der Unternehmen mit2.001 bis 5.000 Mitarbeitern. Dabei überzeugte das Unternehmeninsbesondere durch seine attraktive Arbeitskultur und seinen Einsatzfür die Gesundheitsförderung seiner Mitarbeiter.Arbeiten bei AbbVie bedeutet, einen Teil zu einer großen Missionbeizutragen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erforschungund Entwicklung neuer Therapien gegen chronische und komplexeErkrankungen und Bereiche, in denen bisher wenige oder gar keineTherapieroptionen bestehen.In Deutschland ist AbbVie breit aufgestellt und bietet seinen2.600 Mitarbeitern Karrierewege in den unterschiedlichsten Bereichen:Von der Forschung über die Produktion am Standort Ludwigshafen bishin zu Vertriebs- und Expertenfunktionen im Außendienst oder amHauptsitz in Wiesbaden bzw. im Hauptstadtbüro in Berlin.Bewertungsgrundlage für die Auszeichnung "Deutschlands BesteArbeitgeber" war unter anderem eine ausführliche, freiwillige undanonyme Befragung aller Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemenwie Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, beruflicheWeiterentwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung undWork-Life-Balance. In der Umfrage bestätigten 87% der Beschäftigtenvon AbbVie: "Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehrguter Arbeitsplatz"."Zu Deutschlands besten Arbeitgebern zu gehören, bedeutet uns sehrviel", sagt Geschäftsführer Dr. Stefan Simianer. "Denn wir arbeitenkontinuierlich daran, unseren Mitarbeitern hervorragendeRahmenbedingungen zu bieten und uns als Arbeitgeber ständigweiterzuentwickeln. Insbesondere haben uns die hohen Zustimmungsratender Mitarbeiter zum Stolz auf unsere Produkte und Leistungen (95%);dass sich neue Mitarbeiter bei AbbVie willkommen fühlen (91%) und dieAnerkennung unserer Sozialleistungen (92%) gefreut."Ein herausfordernder Job und eine außergewöhnliche Kultur sindnicht das Einzige, was AbbVie auszeichnet. "Wir schaffen durchflexible Modelle am Arbeitsplatz die Rahmenbedingungen fürfokussiertes Arbeiten. Dabei bieten wir Mitarbeitern größtmöglicheEntwicklungsmöglichkeiten, auch in international aufgestelltenTeams", sagt Verena Gaisbauer, HR Director bei AbbVie Deutschland."80 Prozent unserer Mitarbeiter würden AbbVie als Arbeitgeberweiterempfehlen - und das ist gut so. Denn wir suchen kontinuierlichKollegen, die einen echten Unterschied machen und Teil unsererUnternehmenskultur werden wollen", so Gaisbauer.Über Great Place to WorkBewertungsgrundlage für die Auszeichnung als "Deutschlands BesteArbeitgeber" war eine freiwillige anonyme Vollbefragung derMitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in dieFührungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung,Identifikation mit dem Unternehmen AbbVie, beruflicheWeiterentwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung undWork-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zur seinerPersonalarbeit befragt.Am Wettbewerb Great Place to Work beteiligen sich bundesweitUnternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellen sich einerfreiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrerArbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work-Institutund dem Urteil der Mitarbeiter.Informationen zu AbbVie und offenen Stellen finden Sie hier:https://www.abbvie.de/karriere.htmlFolgen Sie AbbVie auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile aufYouTube, Facebook oder LinkedIn.Pressekontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGSabine KarlCorporate Communication ManagerMainzer Straße 8165189 WiesbadenTelefon: +49 611 1720 - 4517E-Mail: sabine.karl@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell