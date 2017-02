AbbVie auf Platz 2 der Top Arbeitgeber in Deutschland 2017 / Auszeichnung für exzellentes Personal- und Gesundheitsmanagement (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Abbvie":

Wiesbaden (ots) -Das forschende BioPharma-Unternehmen AbbVie Deutschland wirderneut für seine vorbildliche Mitarbeiterorientierung zertifiziertund ist im zweiten Jahr in Folge unter den zwei "Top Arbeitgebern" inDeutschland. Die jährliche Auszeichnung des Top Employers Institutezertifiziert Arbeitgeber, die exzellente Bedingungen für Arbeitnehmerbieten, Talente in allen Bereichen des Unternehmens fördern und sichstetig in der Mitarbeiterorientierung weiterentwickeln."BioPharma bleibt auch in Zukunft eine spannende Branche mitbahnbrechenden Entwicklungen und zahlreichen Möglichkeiten, dieZukunft mitzugestalten. Dafür brauchen wir kluge Köpfe, die unsereoffene Unternehmenskultur leben", sagt Dr. Stefan Simianer,Geschäftsführer Forschung & Entwicklung bei AbbVie Deutschland. "DieAuszeichnung als Top Arbeitgeber 2017 zeigt, dass wir die passendenRahmenbedingungen dafür schaffen. Das freut uns sehr."Bewertungskriterien für die Top-Arbeitgeber-Auszeichnung sind neunKategorien des Personalmanagements und der Unternehmenskultur, unteranderem die Talentstrategie, Trainings- und Entwicklungsprogramme,Performance Management sowie Arbeitgeberleistungen. Für dieAuszeichnung durchlief AbbVie erfolgreich ein mehrstufigesZertifizierungsprogramm, in dessen Rahmen die Kategorien vonunabhängigen Experten auditiert und bewertet wurden.Die erfolgreiche Zertifizierung und der zweite Platz unter 128Unternehmen aus Deutschland bestätigen, dass die Personalprogrammevon AbbVie Deutschland und die Aktivitäten zur Förderung derUnternehmenskultur im Vergleich zu den vielen namhaften anderenWettbewerbsteilnehmern sehr positiv bewertet werden.Weitere Informationen zur Arbeitskultur bei AbbVie Deutschland undzu offenen Stellen erhalten Sie hier: http://bit.ly/2lFzVZr.Über AbbVieAbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendesBioPharma-Unternehmen. Mission von AbbVie ist es, mit seinerExpertise, seinem einzigartigen Innovationsansatz und seinenengagierten Mitarbeitern neuartige Therapien für einige derkomplexesten und schwerwiegendsten Krankheiten der Welt zu entwickelnund bereitzustellen. Zusammen mit seiner hundertprozentigenTochtergesellschaft Pharmacyclics beschäftigt AbbVie weltweit mehrals 28.000 Mitarbeiter und vertreibt Medikamente in mehr als 170Ländern. In Deutschland ist AbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbadenund seinem Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafenvertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie Deutschland rund 2.600Mitarbeiter. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.abbvie.com und www.abbvie.de. Folgen Sie @abbvie_de auf Twitteroder besuchen Sie unser Karriereportal: http://bit.ly/2lFzVZr.Pressekontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAndrea ArnoldLead Corporate CommunicationsMainzer Straße 8165189 WiesbadenT: +49 611 1720 - 2381E-Mail: andrea.arnold@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell