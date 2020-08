AbbVie: Diese Marken sind jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Im Zuge der Corona-Krise bildete auch die AbbVie-Aktie am 23. März bei 62,55 US-Dollar ein Tief aus. Anschließend profitierte der Dividendenaristokrat von seinem defensiven Charakter als Pharmaaktie. Der Kurs ging in einen beständigen Anstieg über. Das Hoch dieser Bewegung wurde am 17. Juli bei 101,28 US-Dollar ausgebildet.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Sie vollzog sich zunächst in ...



