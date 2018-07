AbbVie Deutschland launcht neue Unternehmenswebseite und Arbeitgeber-Kampagne (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Abbvie":

Wiesbaden (ots) -Die neu aufgesetzte Webseite www.abbvie.de bietet umfassendeInformationen über das forschende BioPharma-Unternehmen AbbVie unddessen deutsche Standorte Wiesbaden und Ludwigshafen sowie dasHauptstadtbüro in Berlin. In den Rubriken Über uns, Forschung &Entwicklung, Therapiebereiche und Karriere erhalten Besucher einenEinblick in den Alltag, die Geschäftsbereiche und dieForschungspipeline bei AbbVie. Dabei spielt Ludwigshafen einetragende Rolle, denn am Forschungs- und Produktionsstandort sind1.900 Mitarbeiter beschäftigt, die an innovativen Therapien forschenund Medikamente für den Weltmarkt produzieren. Zudem bietet die Seiteeinen Überblick über die Informationsangebote für Patienten undAngehörige der Fachkreise. Auch optisch erstrahlt die digitaleVisitenkarte in neuem Glanz: Eine schlanke Navigation und einmodernes Layout mit starkem visuellen Fokus unterstützen eineintuitive Benutzerführung.Wofür stehst Du morgens auf?Die neue Webseite ist Dreh- und Angelpunkt der neuenArbeitgeber-Kampagne von AbbVie Deutschland. Müde Augen, verwuschelteHaare und ein tiefes Gähnen: Vielen Menschen fällt das Aufstehenrichtig schwer. Doch wer motiviert im Job ist, steht beschwingter aufund ist zufriedener - so lautet die These der Kampagne, die dasforschende BioPharma-Unternehmen jetzt ausrollt. "Wofür stehst Dumorgens auf?" Mit dieser Frage will AbbVie vor allem Menschenerreichen, die im Job etwas bewegen wollen."Wir arbeiten für eine gesündere Welt, setzen konsequent aufInnovation und forschen in Bereichen mit hohem medizinischen Bedarf.Was uns auszeichnet, ist vor allem, wie wir es tun - unsere Kultur",begründet Geschäftsführer Dr. Stefan Simianer das Thema der Kampagne."Wer mit anpacken und etwas bewegen möchte, ist bei uns richtig." DieSinnhaftigkeit des Jobs und eine außergewöhnliche Kultur sind nichtdas Einzige, das AbbVie seinen Mitarbeitern bietet: FlexibleArbeitszeitmodelle, ein umfassendes betrieblichesGesundheitsmanagement, eine attraktive Bezahlung sowie eininnovatives Umfeld sieht man im Unternehmen alsSelbstverständlichkeit.AbbVie: Starker Fußabdruck in DeutschlandDas forschende BioPharma-Unternehmen deckt in Deutschland alleSchritte der Wertschöpfungskette ab: Von der Forschung über dieEntwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung von innovativenArzneimitteln. So bietet AbbVie Karrierewege in denunterschiedlichsten Bereichen: Von der Forschung über die Produktionbis hin zu Vertrieb und Marketing. Auf der Webseite www.abbvie.definden Bewerber umfassende Informationen über die Einstiegs- undKarrieremöglichkeiten und die vielfältigen Tätigkeitsfelder. Fürseine Engagement als Arbeitgeber erhielt das Unternehmen in denletzten Jahren mehrfach die Auszeichnungen 'Top Arbeitgeber' und'Great Place To Work'.Über AbbVieAbbVie (NYSE: ABBV) ist ein globales, forschendesBioPharmaUnternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapienfür einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen derWelt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seinerExpertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinemInnovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vierTherapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie,Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeitenAbbVieMitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung fürMenschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland istAbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs undProduktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigtAbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter. Weitere Informationen zumUnternehmen finden Sie unter www.abbvie.com und www.abbvie.de. FolgenSie @abbvie_de auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile aufFacebook oder LinkedIn.Pressekontakt:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KGCarolin CrockettCommunication Manager HCVT: +49 172 866 1759EMail: carolin.crockett@abbvie.comOriginal-Content von: AbbVie Deutschland GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell