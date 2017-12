AbbVie Aktie: Überzeugende Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Abbvie":

AbbVie hat überzeugende Ergebnisse für die ersten 9 Monate präsentiert. Der Umsatz stieg um 8,7% und der Gewinn um 17,6%. Allein das Hauptmedikament Humira gegen Arthritis spülte 13,5 Mrd $ in die Kasse. Das sind 14,8% mehr als im Vorjahr. Mit großem Abstand folgte Imbruvica. Immerhin stieg der Umsatz mit dem Krebsmedikament um 41,2% auf 1,87 Mrd $. Der Gesamtumsatz der 9 weiteren wichtigen, zum Teil aber schon älteren Medikamente ging aufgrund des zunehmenden Preisdrucks um 10,4% auf 4,3 Mrd $ zurück.

Das Humira-Umsatzziel für 2020 wurde trotz zunehmender Konkurrenz erhöht

Dass die Jahresprognose für den tatsächlichen Gewinn pro Aktie auf 4,27 bis 4,29 $ pro Aktie gesenkt wurde, hat die Aktionäre nicht enttäuscht. Entscheidend war vielmehr die Anhebung der Prognose für den bereinigten Gewinn auf 5,53 bis 5,55 $ pro Aktie. Zudem wurde das Humira-Umsatzziel für 2020 trotz zunehmender Konkurrenz von 18 auf 21 Mrd $ erhöht.

Denn einige Pharma-Konzerne dürfen Biosimilar-Versionen bereits außerhalb der USA vermarkten. Da aber zwei Drittel der Humira-Erlöse in den USA erwirtschaftet werden, sind größere Einbußen in den kommenden 5 Jahren nicht zu befürchten. Denn Amgen darf sein seit September 2016 zugelassenes Biosimilar aufgrund eines Vergleichs in einem Patentstreit erst ab 2023 in den USA vermarkten. Für Kompensation würde auf jeden Fall Imbruvica sorgen, dessen US-Umsatz Konzernaussagen zufolge bis 2025 auf 11,5 Mrd $ steigen werde.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.