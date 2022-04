AbbVie-Aktie: Neue Daten!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Überblick AbbVie Inc (NYSE:ABBV) hat neue Daten aus einer Phase-2-Studie mit Navitoclax in Kombination mit Ruxolitinib bei Myelofibrose-Patienten auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research bekannt gegeben. Die auf der AACR 2022 vorgestellten Ergebnisse stammen aus der REFINE-Phase-2-Studie, in die Patienten mit Myelofibrose eingeschlossen waren, die auf eine mindestens 12-wöchige Ruxolitinib-Monotherapie fortgeschritten waren oder suboptimal darauf angesprochen hatten. In der explorativen…