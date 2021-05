AbbVie-Aktie: Anhörung über wettbewerbswidrige Praktiken!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

(NYSE: ABBV) hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Preise für Patienten in den USA, die die Medikamente Humira und Imbruvica einnehmen, deutlich erhöht, wie ein Bericht des House Oversight and Reform Committee ergab. Der Ausschuss kam zu dem Schluss, dass die Preiserhöhungen zu Milliarden von Dollar an Unternehmenseinnahmen und saftigen Boni für die Führungskräfte des Unternehmens führten. "AbbVie verfolgte eine Vielzahl ...