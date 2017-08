AbbVieHealthcareMonitor: So beschäftigt die Deutschen das Thema Krebs (FOTO)

Wiesbaden (ots) -- 70 Prozent der Deutschen geben bei einer Umfrage Krebs als meistgefürchtete Krankheit an, drei Viertel kennen Betroffene impersönlichen Umfeld- Jeder Zweite kennt Terminservicestellen der KassenärztlichenVereinigungen- AbbVie Healthcare Monitor befragt die deutsche Bevölkerungregelmäßig zu aktuellen Themen im GesundheitswesenVon der Methadon-Debatte bis hin zu Erfolgschancen vonImmuntherapien - das Thema Krebs beschäftigt die Öffentlichkeit wiekein zweites. Über 40 Prozent der Frauen und etwa jeder zweite Mannin Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens daran, nach denHerz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs die zweithäufigsteTodesursache. Gleichzeitig macht die medizinische ForschungFortschritte: Krebs kann sich heute von einer akut lebensbedrohlichenzu einer chronischen Erkrankung wandeln. Diagnosen und Therapienwerden immer zielgerichteter, so dass mehr Menschen individualisiertbehandelt werden, mit dem Ziel, dass sie länger gut leben können. Dasforschende BioPharma-Unternehmen AbbVie Deutschland hat die Meinungder Bevölkerung zum Thema Krebs und zur Terminvereinbarung mit Ärztenin Zusammenarbeit mit Kantar EMNID in seiner repräsentativen UmfrageAbbVie Healthcare Monitor erhoben.Krebs - Die am meisten gefürchtete Erkrankung (Erhebungszeitraum:27.4.-4.5.)70 Prozent der Befragten fürchten sich am meisten vor Krebs. Damitwird die Erkrankung deutlich bedrohlicher eingestuft als andere: AlsAntwort auf die offene Frage, vor welcher Erkrankung sie sich ammeisten fürchten, nannten gerade einmal 11 Prozent der BefragtenAlzheimer und nur 7 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Für eineetwaige Krebsbehandlung wäre die Mehrheit bereit, lange Fahrtstreckenzurückzulegen: 86 Prozent der Befragten würden wöchentlich bis zu 25Kilometer zur Behandlung fahren, jeder Fünfte wäre sogar bereit,wöchentlich bis zu 100 Kilometer zurückzulegen. Hier geht es zumGrafikreport: http://bit.ly/2t7r0lv.Krebs - Eine Erkrankung, die viele betrifft (Erhebungszeitraum:6.6.-9.6.)Drei von vier Befragten geben an, jemanden in ihrem Umfeld zukennen, der von Krebs betroffen war oder ist. Dies hatte bei übereinem Drittel ein verändertes Informationsverhalten zur Folge: 36Prozent der Befragten haben sich im Zuge der Erkrankung in ihremUmfeld intensiv über mögliche Krebstherapien informiert.Informationen von Fach- und Hausärzten genießen bei 80 Prozent einehohe Glaubwürdigkeit, Zeitschriften und TV gelten immerhin noch bei12 Prozent als vertrauenswürdig, soziale Medien nur bei 5 Prozent.Bei Arzneimittelherstellern ergaben sich Unterschiede hinsichtlichder Altersgruppen: Während 29 Prozent der Befragten unter 30 JahrenArzneimittelhersteller als vertrauenswürdige Quelle fürGesundheitsinformationen bei Krebserkrankungen einstuften, waren esin der Gruppe über 30 nur noch 19 Prozent. Hier geht es zumGrafikreport: http://bit.ly/2vpaDor.Facharzttermine - Kurzfristiger Termin wichtiger als Fahrtstrecke(Erhebungszeitraum: 10.7.-12.7.)Einen Termin beim Facharzt zu bekommen, kann lange dauern. UmTermine schneller zu vermitteln, wurden vor eineinhalb Jahren dieTerminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen eingerichtet.Knapp die Hälfte der Befragten ist mit diesem Service vertraut,jedoch gaben nur drei Prozent an, ihre Arzttermine vorrangig aufdiesem Weg zu vereinbaren. Mittel der Wahl, mit dem 84 Prozent derBefragten am häufigsten ihre Arzttermine vereinbaren, ist dasTelefon. Um einen möglichst zeitnahen Termin zu bekommen, ist dieMehrheit der Deutschen zu längeren Anfahrten bereit. 63 Prozentwürden dabei längere Wegstrecken in Kauf nehmen. Kürzere Wege zumPreis eines späteren Termins bevorzugen lediglich 28 Prozent. Hiergeht es zum Grafikreport: http://bit.ly/2wLsQdh.Über den AbbVie Healthcare MonitorMit der monatlichen repräsentativen Umfrage AbbVie HealthcareMonitor erhebt AbbVie Deutschland gemeinsam mit Kantar EMNID einregelmäßiges Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung zu denZukunftsfragen des deutschen Gesundheitssystems. In repräsentativenZufallsstichproben werden jeweils über 1.000 telefonische Interviews(CATI Dual Frame Omnibus) durchgeführt. Mit diesen Erkenntnissen willAbbVie den gesellschaftspolitischen Dialog zur Innovationsfähigkeitdes Gesundheitssystems fördern. Weitere Informationen und Ergebnisse:http://bit.ly/2l64HLe.Über AbbVieAbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendesBioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Therapienfür einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen derWelt verschrieben hat. Mission des Unternehmens ist es, mit seinerExpertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinemInnovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vierTherapiegebieten deutlich zu verbessern: Immunologie, Onkologie,Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeitenAbbVie-Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung fürMenschen auf der ganzen Welt voranzutreiben. In Deutschland istAbbVie an seinem Hauptsitz in Wiesbaden und seinem Forschungs- undProduktionsstandort in Ludwigshafen vertreten. Insgesamt beschäftigtAbbVie Deutschland rund 2.600 Mitarbeiter.