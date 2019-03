Abarth auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf 2019 / 70. Jubiläum und Präsentation 595 esseesse und 124 Rally Tribute (FOTO)

Finanztrends Video zu



Genf (ots) -- Vorstellung des neuen Abarth 595 esseesse und 124 Rally Tribute- Würdigung von 70 Jahren Stil und Leistung, verankert imMotorsport- Abarth 595 esseesse inspiriert vom legendären Tuning Kit dersechziger Jahre und Abarth 500 Version aus 2009- Präsentation des exklusiven Abarth 124 Rally Tribute- limitierteAuflage von 124 Exemplaren feiert den in der vergangenen Saisonerreichten Gesamtsieg im FIA R-GT Cup.Auf dem Internationalen Automobil-Salon in Genf feiert die Markemit dem Skorpion ihren 70. Geburtstag und blickt auf eine Geschichtevoller Meilensteine und auf große Motorsporterfolge zurück - undzugleich nach vorn: Abarth präsentiert auf dem Messestand den neuenAbarth 595 esseesse und den streng limitierten Abarth124 RallyTribute. Diese besonderen Automobile verweisen auf die glorreicheTradition und zeigen gleichzeitig die aktuelle Ingenieurskunst derMarke.Der Abarth 595 esseesse ist eine moderne Hommage an das legendäreTuning Kit der 1960er Jahre, das erstmals vor genau zehn Jahren fürden Abarth 500 erfolgreich nachgebaut wurde. Das zweite Fahrzeug, dasin Genf vorgestellt wird, erweist einem echten Champion die Ehre.Denn mit dem 124 Rally Tribute feiert Abarth die Triumphe derzurückliegenden Saison: Neben dem Gesamtsieg im FIA R-GT Cup standenam Ende mehr als 40 Klassensiege bei 12 verschiedenen nationalenWettbewerben zu Buche. Das Ziel ist es, diese Erfolge 2019 zuwiederholen - auch dafür steht der 124 Rally Tribute.Der neue Abarth 595 esseesseDer Abarth 595 esseesse ist ein Auto, bei dem schon der Name tiefin der Geschichte der Marke mit dem Skorpion verwurzelt ist: Denn dieUrsprünge reichen zurück in die große Zeit des Carlo Abarth. In den1960er Jahren erfand er ein Tuning Kit, mit dem man die Leistungeines Serienautos gezielt und sicher steigern konnte. Bereits 1964debütierte der erste Abarth 595 esseesse, der mit Hilfe eines Solex34 PBIC-Vergasers und eines speziellen Ansaugkrümmers sehr sportlichabgestimmt wurde. Der Ventildeckel bestand aus einerLeichtmetalllegierung und wurde aus einem einzigen Stück gegossen.Dadurch stieg die Leistung auf 24 KW (32 PS). Äußerlich war das Autoan den Gummibändern zu erkennen, die anstelle des üblichen Schlossesdie Motorhaube sicherten - sowie durch das emaillierte Logo der MarkeAbarth und das Monogramm mit dem Doppel- S auf Motorhaube undKofferraum. Auch im Inneren gab sich der "giftige kleine Skorpion"unverwechselbar, denn der in schwungvollen Kleinbuchstabengeschriebene "esseesse"-Schriftzug zierte das Armaturenbrett. DerErfolg gab Carlo Abarth Recht, denn nicht nur bei italienischenSportwagenenthusiasten war dieses bis 1971 gebaute Fahrzeug sehrbeliebt.2008 kam der neue Abarth 500 auf den Markt - bereits ein Jahr nachdessen Einführung wiederholte sich die Geschichte, denn ab 2009 wardas originale esseesse-Tuning Kit für den 500 erhältlich. Damit stiegdie Motorleistung auf 118 kW (160 PS). Dank des mitEibach-Tieferlegungsfedern modifizierten Fahrwerks und einerleistungsstarken Bremsanlage wurde der Abarth 500 so zu einemFahrzeug, dessen Rennsport-Gene bei jedem gefahrenen Kilometerspürbar waren. Um die Einhaltung der anspruchsvollsten Kontroll- undSicherheitsstandards zu gewährleisten, wurde das Tuning Kit"esseesse" damals nur von offiziellen Abarth Fachbetrieben montiert.Geliefert wurde es - wie das Original aus den Sechzigern - in derlegendären Holzkiste.Heute, genau 10 Jahre später, feiert die legendäre "esseesse"Version als sportliche Spitze unter den "giftigen Skorpionen" seinComeback. Dieses besondere Fahrzeug ist mit dem stärksten Triebwerkder Baureihe ausgestattet: 132 kW (180 PS) leistet der Motor undsorgt für maximale Sportlichkeit. Der neue Abarth 595 esseesse istfür Autofahrer gedacht, die pure Performance schätzen und denAdrenalinkick suchen.Gleichzeitig setzt dieses Fahrzeug bei Stil und Design, aber auchin puncto Vernetzung Maßstäbe. In bester Abarth Tradition wird diesesFahrzeug durch eine besondere Serienausstattung aufgewertet. Siesorgt bis ins Detail für ein aufregend dynamisches Erlebnis.Akustisch untermalt wird der Fahrspaß durch das unverkennbare tiefeGrollen der Abarth by Akrapovic Auspuffanlage. Die Abgasanlage wurdespeziell für die Marke mit dem Skorpion entwickelt und harmoniertperfekt mit der Leistungscharakteristik der Automobile von Abarth.Der neue Abarth 595 esseesse verfügt außerdem über eineleistungsstarke Brembo-Bremsanlage. Dank der gelochten, belüftetenvorderen Bremsscheiben und den übergroßen roten Bremssätteln sorgtsie für ein hervorragendes Ansprechverhalten und optimale Verzögerungauch im Grenzbereich. Außerdem richtet das System die Bremsbelägeimmer wieder neu aus, so dass eine schnellere Wärmeableitung undsomit eine schnellere Reaktionsfähigkeit beim Verzögern erzielt wird.Ebenfalls Standard ist der spezifische Luftfilter von BMC, der imVergleich mit herkömmlichen Luftreinigern einen höheren Durchflussder Ansaugluft ermöglicht. Dadurch wird die Verbrennungsqualität desMotors verbessert - und seine Leistung erhöht. Die sportiveAusrüstung des neuen Abarth 595 esseesse wird durch dieHinterradaufhängung mit Koni FSD (Frequency Selective Damping)vervollständigt. Dieses System sorgt für eine optimale Straßenlage,für exakteres Handling und für ein deutliches Plus an Sicherheit.Auch das innovative Sperrdifferential D.A.M. ist bei diesem Modellautomatisch dabei. Teil der Serienausstattung ist auch die Navigationmit dem 7-Zoll-Uconnect-HD-Touchscreen-System und der AbarthTelemetrie. Selbstverständlich ist das Infotainment-System auchkompatibel mit Apple CarPlay* und Android AutoTM**.Der neuen Abarth 595 esseesse ist auch ästhetisch einzigartig. Zuseinen stilvollen Design-Elementen gehören unter anderem17-Zoll-Supersport-Leichtmetallrädern in neuem Racing White-Finish,Abarth Seitenstreifen und Spiegelkappen. Wie das klassische Vorbildist der neue "esseesse" auch als solcher zu erkennen: Die Lackierungund das Logo "70th Anniversary" machen das Fahrzeug einzigartig. DieVerbindung zur Motorsportgeschichte der Marke mit dem Skorpion wirdbeim 595 esseesse auch durch die "Sabelt 70" -Sitze mitCarbon-Heckschale und der eingestickten "70" deutlich zum Ausdruckgebracht. Natürlich gewährt das Gestühl auch optimalen Seitenhalt undverbessert so das Fahrerlebnis.Der Abarth 124 Rally TributeAuf der Messe in Genf feiert auch der neue Abarth 124 RallyTribute seine Weltpremiere. Er symbolisiert den Triumph deserfolgreiche 124 rally: Dieses Fahrzeug gewann im vergangenen Jahrden FIA R-GT Cup und errang rund 40 Klassensiege bei einem Dutzendnationaler Meisterschaften. Der neue Abarth 124 Rally Tribute wird ineiner limitierten Auflage von nur 124 Autos produziert und durcheinige besondere Details zu einem echten Sammlerstück. So weisen dieEmbleme auf den Schutzblechen direkt auf die Rallye-Erfolge hin. ImCockpit bestätigt eine Metallplakette den exklusiven Status desFahrzeugs. Diese Besonderheiten, aber auch das extravaganteStandard-Outfit stehen für den Charakter und die Kernwerte der MarkeAbarth - für maximale Leistung, handwerkliche Präzision undhervorragende Technik.Wie der 124 spider, von dem er unmittelbar abstammt, ist der neueAbarth 124 Rallye Tribute ein besonders agiles undgewichtsoptimiertes Fahrzeug. Das geringe Gewicht von nur 1.060 kgund das hervorragende Gewichts-Leistungs-Verhältnis von 6,2 kg/PSsorgen für außergewöhnliche Agilität. Dank seines mechanischenSperrdifferentials bringt der 124 Rally Tribute die Kraft des1,4-Liter-Vierzylinder-Turbomotors mit MultiAir-Technologie optimalauf die Straße. Er leistet 125 kW (170 PS) - also etwa 92 kW (124 PS)pro Liter Hubraum. Das maximale Drehmoment beträgt 250 Nm, der TopSpeed liegt bei 224 km/h und die Beschleunigung aus dem Stand aufTempo 100 km/h erfolgt in nur 6,8 Sekunden. Möglich wird dies auchdurch das präzise 6-Gang-Schaltgetriebe. Last but not least verfügtdas Fahrwerk vorne über eine Doppelquerlenker-Aufhängung mitverstärktem Stabilisator und eine 5-Arm-Mehrlenkerachse mitverstärktem Stabilisator.Serienmäßig ist die legendäre Record Monza-Abgasanlage, dessenbesonderes Feature beim neuen Abarth 124 Rally Tribute eininnovatives Dual-Mode-System ist. Dieses kann den Abgasstrom je nachMotordrehzahl modifizieren und liefert ein lineares Drehmoment.Weitere, direkt vom Rennsport abgeleitete, technische Highlights sinddie von Brembo entwickelten Bremsen und die ultraleichten17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Racing White-Finish. Die Räderüberzeugen nicht nur durch ihr sportives Design, sie sorgen auch füreine Gewichtsersparnis von 4 kg und ein spürbar verbessertesHandling.Der neue Abarth 124 Rally Tribute ist in zwei Karosseriefarbenerhältlich: Costa Brava Rot und Turini Weiß, beide kombiniert miteiner mattschwarzen Motorhaube - einem Verweis auf den historischenAbarth 124 Rally aus den 1970er Jahren. Ganz nebenbei sorgt diesesFeature beim Fahrer für eine Verringerung der Sonnenblendung.Außerdem sind die Spiegelkappen und das D.A.M. ebenfalls ein CostaBrava Rot oder in Rot in Turini Weiß lackiert.Zur Serienausstattung gehören auch Komfort- und Stilelemente wiedie beheizbaren Ledersitze[1], das Alcantara Kit, die AbarthFußmatten und das Radio Plus Pack. Dieses Paket umfasst dasintegrierte Infotainmentsystem, das über einen praktischen,benutzerfreundlichen Knopf im Zentraltunnel gesteuert wird. Esverfügt außerdem über einen 7-Zoll-Farb-Touchscreen, einen digitalenDAB-Tuner, zwei USB-Anschlüsse, einen AUX-Anschluss und eineBluetooth-Verbindung. Es wird mit einem Bose-Soundsystem mit neunLautsprechern kombiniert, von denen vier in die Kopfstützen eingebautsind. Das Pack umfasst auch eine Klimaautomatik.Zu den wichtigsten Zubehörelementen, die der Mopar Katalog für denAbarth 124 spider bietet, zählt das Hardtop aus Vollcarbon - es istleicht und stabil. Es verwandelt einen echten, kernigen Roadsterrasch in ein stilvolles Coupé. Die übergroße Federbein-Domstrebeermöglicht eine höhere Verwindungssteifigkeit und verbessert so dasHandling. Außerdem bietet Mopar eine ganze Reihe von ebenso schönenwie nützlichen Accessoires, etwa wie das Cup holders Kit mit seinensilbernen Ringen oder Aluminiumbecher mit dem Logo des 124 Spider.Das Kofferraumnetz mit dem Mopar Logo oder der Heckgepäckträgerhelfen beim Beladen und sorgen im Alltag wie auf Tour fürgrößtmögliche Freiheit.Abarth, 70 Jahre Stil und Leistung - tief im Motorsport verwurzeltDie Geschichte der legendären Marke mit dem Skorpion im Logobegann am 31. März 1949. An diesem besonderen Dienstag gründetenCarlo Abarth (1908-1979) und der Rennfahrer Guido Scagliarini dieFirma Abarth & C. und waren sofort erfolgreich: Das erste produzierteFahrzeug war der auf dem Fiat 1100 basierende 204 A, der direkt das1100 Sport Italian Championship und den Formel-2-Titel gewann.Seitdem ist die Historie von Abarth gespickt mit Rennsport- undIndustrie-Rekorden - und in jedem sportlichen Meilenstein war und iststets der Geist des in Wien geborenen Firmengründers spürbar: Dennvon Anfang an standen das Streben nach maximaler Leistung,handwerklicher Perfektion und technischem Fortschritt im Mittelpunktdes Handelns. Dank der außergewöhnlichen Erfolge des aktuellen Abarth124 rally wird die Geschichte von Abarth erfolgreich fortgeschrieben.Die Historie der Marke mit dem Skorpion ist seit Mitte der fünfzigerJahre eng verknüpft mit Fiat. Seit dieser Zeit wurde Partnerschaftzwischen Abarth und Fiat wurde enger - gemeinsam konnte man zehnWeltrekorde, 133 internationale Rekorde und über 10.000 Einzelsiegefeiern. Die Liste der erfolgreichen Fahrzeuge von Abarth istdementsprechend lang: Von den stromlinienförmigen Rekordfahrzeugen,die in Zusammenarbeit mit Italiens besten Karosseriebauernentstanden, bis hin zum 850 TC der auf vielen Rennstrecken, darunterauch auf dem Nürburgring, gewinnen konnte, reicht die Bandbreite.Erwähnt sei an dieser Stelle auch der wunderschöne 2300 S, der inMonza eine erstaunliche Serie von Rekorden aufstellte. Seit 1971 istAbarth vollständig im Besitz von Fiat und die Erfolgsgeschichte desSkorpions wurde weitergeschrieben - etwa vom Fiat 124 Abarth Rallye(Europameister 1975), dem 131 Abarth, (Rallyeweltmeister 1980) oderdem Ritmo Abarth.Diese Erfolge sind im kollektiven Gedächtnis fest verankert, fürdie Entwickler im Hause Abarth waren sie immer auch darüber hinauswichtig. Denn stets ging es darum, die Einsätze auf Rennstrecken undRallyepisten als Härtetests für die Entwicklung der Straßenfahrzeugeder Marke zu nutzen. Nirgendwo sonst lassen sich innovativeTechnologien und ihre Leistung, ihre Haltbarkeit und ihreZuverlässigkeit besser überprüfen. Die beiden nun in Genfvorgestellten Neuzugänge sind in diesem Punkt keine Ausnahme - auchsie sind das Ergebnis siegreicher Motorsporteinsätze. Diesebesonderen Fahrzeuge werden sicherlich dazu beitragen, denVerkaufserfolg zu festigen, den Abarth im Jahr 2018 erreichen konnte:Mit fast 23.500 verkauften Fahrzeugen und einem Zuwachs von 36,5Prozent im Vergleich zu 2017 wurde innerhalb Europas der bislanghöchste Umsatz erzielt. In einigen Märkten waren die Ergebnissebesonders gut: In Großbritannien stellte Abarth beispielsweise mit5.600 verkauften Einheiten und einem Zuwachs von 27 Prozent einennationalen Rekord auf, während man in Spanien 1.450 Einheitenverkaufte, was einem Zuwachs von 27 Prozent entspricht. In ganzEuropa wächst auch die Fangemeinde der Marke in rasantem Tempo. Sosind mittlerweile mehr als 100.000 Fans in der offiziellen AbarthCommunity registriert. Um diese Erfolge und zugleich auch den rundenGeburtstag von Abarth zu feiern, hat die Marke nun die Serie "70thAnniversary" eingeführt. Diese umfasst den Abarth 595, den Abarth 124spider und ab sofort auch den Abarth 595 esseesse. AlleJubiläumsmodelle sind von außen durch ihr exklusives Logo erkennbar.Der 70. Geburtstag der legendären Marke mit dem Skorpion wird auchauf dem Internationalen Automobilsalon 2019 in Genf gefeiert: Aufeiner liebevoll gestalteten Sonderfläche können die Besucher eineReihe einmaliger Oldtimer aus verschiedenen Sammlungen bewundern.Diese Fahrzeuge erzählen die Geschichte von Abarth von Anfang an. Sowird FCA Heritage etwa den Abarth 750 Record zeigen. Dieses besondereAuto stellte im Juni 1956 insgesamt 14 Geschwindigkeits- undAusdauerrekorde auf.LifestyleAuf dem Genfer Automobilsalon präsentiert Abarth einige neueLizenzprojekte, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit der Markenaußerhalb der Automobilwelt zu erhöhen. Es handelt sich um exklusiveProdukte, die an die Werte der Marke erinnern und eine Hommage an das70-jährige Bestehen des Skorpions sind. Eigens zum 70-jährigenJubiläum der Marke Abarth entstanden zwei neue Produkte: dieTitan-Chronographen Uhr von Breil mit dem unverwechselbarenAbarth-Band und dem legendären Jubiläumsemblem des Skorpions. Und dasneue Ixoost HIFI-Audiosystem mit integriertem BluetoothTM-Verstärker,das an die berühmten Record Monza-Schalldämpfer erinnert.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte imInternet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play,iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.** Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte imInternet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Android,Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Markender Google Inc.Verbrauchswerte Abarth 595 esseesse1.4 T-Jet 132kW (180 PS) 6,8 (MT) / 6,7 (MTA) l/100 km*** 155(MT)/153 (MTA) g/km***Verbrauchswerte Abarth 124 Rally Tribute1.4 MultiAir 125kW (170PS) 6,4 (MT) / 6,6 (AT) l/100 km*** 148 (MT) /153 (AT) g/km******Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG undCO2-Emission kombiniert (g/km). 