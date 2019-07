Abarth 595 esseesse: Würdigung von 70 Jahren Stil und Leistung (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der Abarth 595 esseesse ist ein Auto, bei dem schon der Name tiefin der Geschichte der Marke mit dem Skorpion verwurzelt ist: Denn dieUrsprünge reichen zurück in die große Zeit des Carlo Abarth.In den 1960er Jahren erfand er ein Tuning Kit, mit dem man dieLeistung eines Serienautos gezielt und sicher steigern konnte.Bereits 1964 debütierte der erste Abarth 595 esseesse, der mit Hilfeeines Solex 34 PBIC-Vergasers und eines speziellen Ansaugkrümmerssehr sportlich abgestimmt wurde. Der Ventildeckel bestand aus einerLeichtmetalllegierung und wurde aus einem einzigen Stück gegossen.Dadurch stieg die Leistung auf 24 KW (32 PS). Äußerlich war das Autoan den Gummibändern zu erkennen, die anstelle des üblichen Schlossesdie Motorhaube sicherten - sowie durch das emaillierte Logo der MarkeAbarth und das Monogramm mit dem Doppel- S auf Motorhaube undKofferraum. Auch im Inneren gab sich der "giftige kleine Skorpion"unverwechselbar, denn der in schwungvollen Kleinbuchstabengeschriebene "esseesse"-Schriftzug zierte das Armaturenbrett. DerErfolg gab Carlo Abarth Recht, denn nicht nur bei italienischenSportwagenenthusiasten war dieses bis 1971 gebaute Fahrzeug sehrbeliebt.2008 kam der neue Abarth 500 auf den Markt - bereits ein Jahr nachdessen Einführung wiederholte sich die Geschichte, denn ab 2009 wardas originale esseesse-Tuning Kit für den 500 erhältlich. Damit stiegdie Motorleistung auf 118 kW (160 PS). Dank des mitEibach-Tieferlegungsfedern modifizierten Fahrwerks und einerleistungsstarken Bremsanlage wurde der Abarth 500 so zu einemFahrzeug, dessen Rennsport-Gene bei jedem gefahrenen Kilometerspürbar waren. Um die Einhaltung der anspruchsvollsten Kontroll- undSicherheitsstandards zu gewährleisten, wurde das Tuning Kit"esseesse" damals nur von offiziellen Abarth Fachbetrieben montiert.Geliefert wurde es - wie das Original aus den Sechzigern - in derlegendären Holzkiste.Heute, genau 10 Jahre später, feiert die legendäre "esseesse"Version als sportliche Spitze unter den "giftigen Skorpionen" seinComeback. Dieses besondere Fahrzeug ist mit dem stärksten Triebwerkder Baureihe ausgestattet: 132 kW (180 PS) leistet der Motor undsorgt für maximale Sportlichkeit. Der neue Abarth 595 esseesse istfür Autofahrer gedacht, die pure Performance schätzen und denAdrenalinkick suchen.Gleichzeitig setzt dieses Fahrzeug bei Stil und Design, aber auchin puncto Vernetzung Maßstäbe. In bester Abarth Tradition wird diesesFahrzeug durch eine besondere Serienausstattung aufgewertet. Siesorgt bis ins Detail für ein aufregend dynamisches Erlebnis.Akustisch untermalt wird der Fahrspaß durch das unverkennbare tiefeGrollen der Abarth by Akrapovic Auspuffanlage. Die Abgasanlage wurdespeziell für die Marke mit dem Skorpion entwickelt und harmoniertperfekt mit der Leistungscharakteristik der Automobile von Abarth.Der neue Abarth 595 esseesse verfügt außerdem über eineleistungsstarke Brembo-Bremsanlage. Dank der gelochten, belüftetenvorderen Bremsscheiben und den übergroßen roten Bremssätteln sorgtsie für ein hervorragendes Ansprechverhalten und optimale Verzögerungauch im Grenzbereich. Außerdem richtet das System die Bremsbelägeimmer wieder neu aus, so dass eine schnellere Wärmeableitung undsomit eine schnellere Reaktionsfähigkeit beim Verzögern erzielt wird.Ebenfalls Standard ist der spezifische Luftfilter von BMC, der imVergleich mit herkömmlichen Luftreinigern einen höheren Durchflussder Ansaugluft ermöglicht. Dadurch wird die Verbrennungsqualität desMotors verbessert - und seine Leistung erhöht. Die sportiveAusrüstung des neuen Abarth 595 esseesse wird durch dieHinterradaufhängung mit Koni FSD (Frequency Selective Damping)vervollständigt. Dieses System sorgt für eine optimale Straßenlage,für exakteres Handling und für ein deutliches Plus an Sicherheit.Auch das innovative Sperrdifferential D.A.M. ist bei diesem Modellautomatisch dabei. Teil der Serienausstattung ist auch die Navigationmit dem 7-Zoll-Uconnect-HD-Touchscreen-System und der AbarthTelemetrie. Selbstverständlich ist das Infotainment-System auchkompatibel mit Apple CarPlay* und Android AutoTM**.Der neuen Abarth 595 esseesse ist auch ästhetisch einzigartig. Zuseinen stilvollen Design-Elementen gehören unter anderem17-Zoll-Supersport-Leichtmetallrädern in neuem Racing White-Finish,Abarth Seitenstreifen und Spiegelkappen. Wie das klassische Vorbildist der neue "esseesse" auch als solcher zu erkennen: Die Lackierungund das Logo "70th Anniversary" machen das Fahrzeug einzigartig. DieVerbindung zur Motorsportgeschichte der Marke mit dem Skorpion wirdbeim 595 esseesse auch durch die "Sabelt 70" -Sitze mitCarbon-Heckschale und der eingestickten "70" deutlich zum Ausdruckgebracht. Natürlich gewährt das Gestühl auch optimalen Seitenhalt undverbessert so das Fahrerlebnis.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte imInternet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Car Play,iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.** Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte imInternet unterhttps://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. Abarth 595 esseesse1.4 T-Jet 132kW (180 PS), 6,8 (MT) / 6,7 (MTA) l/100 km***, 155(MT)/153 (MTA) g/km******Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWGund CO2-Emission kombiniert (g/km). Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und online unentgeltlich erhältlich ist.