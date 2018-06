Abaca Group Inc. - Weltbekannter Komponist und Musikproduzent Steve Barakatt unterzeichnet Plattenvertrag mit britischer Sängerin und Schauspielerin Piera Van de Wiel

Monaco City, Monaco (ots/PRNewswire) -Die erste Single "It's Complicated" wird heute veröffentlichtSteve Barakatt und Abaca Group Inc. freuen sich, den Abschlusseines Plattenvertrags mit der britischen Sängerin, Songwriterin undSchauspielerin Piera Van de Wiel bekannt zu geben.Ihre erste Single "It's Complicated", die Steve Barakatt amKlavier begleitet, wird heute weltweit veröffentlicht. "Als ich ihreStimme zum ersten Mal hörte, habe ich sofort gespürt, dass sie etwasEinzigartiges hat. Pieras Stimme erinnert an klassische Romantik. Sieist warm und lebendig, aber hat etwas Modernes. Als wir das erste Malgemeinsam Lieder schrieben, entwickelten wir einen stark filmischenSong, den ich der Welt nun mit Freude vorstelle", so Steve Barakatt."Als ich Steve kennenlernte, merkte ich sofort, dass die Chemiezwischen uns stimmte und hatte Lust, gemeinsam Musik zu produzieren.Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit und weiß das wundervolleTeam, das hinter mir steht, sehr zu schätzen. Das Leben istkompliziert. Also nimm es selbst in die Hand und lass' die Weltwissen, was in dir steckt", so Piera Van de Wiel.Die Baruch Gayton Entertainment Group wird als US-amerikanischerPartner und Produzent für Konzerte und Veranstaltungen fungieren.INFORMATIONEN ZU STEVE BARAKATTSeit über drei Jahrzehnten feiert der preisgekrönte Komponist,Pianist, Sänger, Produzent und Kreativdirektor Steve Barakatt mitHunderten von Projekten gemeinsam mit einigen der besten Künstler,Plattenlabels, Studios, Marken und Unternehmen weltweiten Erfolg.Steve Barakatt hat mit weltbekannten Sängern zusammengearbeitet,zu denen Natasha St-Pier, Nana Mouskouri, Dame Shirley Bassey, LeonLai, Alan Tam, Agnes Chan, Audrey De Montigny, Wheesung, John Park,Chen von EXO, Lee Dong Woo, Yesung von Super Junior, Sunny von Girls'Generation und Luna von fx zählen.Gemeinsam mit anderen Musikproduzenten war Barakatt ebenfalls anYoko Onos Menschenrechtskampagne "Make Some Noise" beteiligt.INFORMATIONEN ZU PIERA VAN DE WIELPiera Van de Wiel stammt von der Isle of Wight. Die letzten fünfJahre lebte sie in New York, wo sie 2017 an der Tisch School of theArts graduierte. Piera ist als Sängerin, Songwriterin, Schauspielerinund Produzentin tätig.Piera konnte ihr Talent bereits in Aufführungen im Jazz at theLincoln Center, dem Rose Theatre und dem Off-Broadway Richard RodgersAmphitheater unter Beweis stellen. Kürzlich startete sie dieMusik-Medienreihe Stronger with Music, durch die sie die Stellung derFrauen stärken und seelisches Wohlbefinden fördern möchte.Offizielle Webseiten: http://www.pieravandewiel.comhttp://www.stevebarakatt.comPressekontakt:Abaca Group Incmanagement@abacagroup.com+1-418-265-2471Original-Content von: Abaca Group Inc., übermittelt durch news aktuell