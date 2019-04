Finanztrends Video zu



mehr >

- Das Rehabilitationszentrum Crypto Harmony befindet sich in derNähe von Zug, im sogenannten Crypto ValleyZug, Schweiz (ots/PRNewswire) - AAVE, ein Fintech-Startup mit Sitzin Großbritannien, kündigte heute ein Rehabilitationsprogramm an, dasMenschen hilft, die süchtig nach Kryptowährungen sind.Auf dem Höhepunkt des Kryptomarkts im vergangenen Jahr haben vieleLeute digitale Währungen gekauft. Heute machen die meisten dieserMenschen eine schwere Zeit durch und halten ihre Tokens in derHoffnung, dass sich der Markt erholt und sie eine Wertsteigerungerleben. Als Aave sah, wie negativ sich der Krypto-Winter auf diegeistige und sogar die körperliche Gesundheit vieler Menschenausgewirkt hat, beschloss das Unternehmen, einige Ressourcen in eineLösung zu investieren, die dieser Gruppe helfen soll: das Programm"Crypto Harmony"."Wir sind stolz auf diese Initiative und überzeugt davon, dass wirdamit etwas bewirken können. Wir haben gesehen, dass viele Menschenihr Leben aufgegeben haben und leiden, ohne es überhaupt zu wissen.Als aktive Mitglieder der Krypto-Community konnten wir dem nichteinfach passiv zusehen und haben beschlossen, in dieses Projekt zuinvestieren", so Stani Kulechov, CEO von Aave.Das Programm wurde zunächst vor zwei Monaten für einen reduziertenPersonenkreis eingeführt, um einen Probedurchlauf mit einigenPatienten vorzunehmen. Nach Erreichen der gewünschten Ergebnisse undder Verbesserung der entsprechenden Einrichtungen ist das Unternehmenjetzt bereit für die allgemeine Einführung des Programms, um diegesamte Community zu unterstützen. Das Programm besteht aus 12Schritten und dauert ein bis drei Monate, je nach dem Schweregrad derSucht des Patienten."Ich war völlig von Sinnen. Einer meiner Freunde hat mir vonCrypto Harmony erzählt und das hat mein Leben verändert. Man hat mirgeholfen, diesen selbstzerstörerischen Zyklus zu durchbrechen, undich begann, wirklich einen Nutzen aus meinen Coins zu ziehen. Jetzthalte ich sie definitiv nicht mehr, sondern gebe sie alle aus", soPablo Candela, einer der ersten Patienten in der Zuger Einrichtung.Weitere Informationen zu dem Programm "Crypto Harmony" gibt es aufhttps://cryptoharmony.org/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/814855/Aave_Logo.jpgPressekontakt:AaveMaria Magenesmaria@aave.com+393393705905Original-Content von: Aave, übermittelt durch news aktuell