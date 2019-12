Aaron’s: Wirklich lohnenswert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Aaron's, die im Segment "Homefurnishing Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.12.2019, 16:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 59.53 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aaron's entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,28 Prozent liegt Aaron's 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,94. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aaron's-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 60,03 USD mit dem aktuellen Kurs (58 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,38 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (64,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,63 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aaron's-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aaron's liegt bei einem Wert von 15,24. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 37,23) unter dem Durschschnitt (ca. 59 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aaron's damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.