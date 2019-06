Aaron’s: Tut sich da was?

Per 05.06.2019, 14:20 Uhr wird für die Aktie Aaron's am Heimatmarkt New York der Kurs von 54,88 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Homefurnishing Einzelhandel".

Die Aussichten für Aaron's haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aaron's liegt bei einem Wert von 13,68. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 38,24) unter dem Durschschnitt (ca. 64 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aaron's damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Aaron's erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 12,9 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,36 Prozent im Branchenvergleich für Aaron's bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,72 Prozent im letzten Jahr. Aaron's lag 19,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aaron's hat mit einer Dividendenrendite von 0,26 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt -3,51. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aaron's-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.