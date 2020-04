Aareal Bank verlegt Hauptversammlung ins Internet

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank hält ihre Hauptversammlung dieses Jahr online ab.



Anteilseigner könnten das Aktionärstreffen am 27. Mai im Internet verfolgen und elektronisch ihr Stimmrecht ausüben, teilte der Immobilienfinanzierer am Montagabend in Wiesbaden mit. Damit folgt der MDax-Konzern dem Beispiel vieler Unternehmen, die physische Hauptversammlungen in der Corona-Krise vermeiden.

Zur Abstimmung gestellt wird auf der Hauptversammlung unter anderem der Vorschlag des Managements, den Bilanzgewinn zunächst nicht als Dividende auszuschütten, sondern als Rücklage zu verwenden. Die Europäische Zentralbank hatte Banken aufgefordert, bis zumindest 1. Oktober keine Dividenden auszuschütten, um mit dem Geld die Bilanzen zu stärken. Die Aareal Bank hatte angekündigt, für das vergangene Jahr eine Dividende von zwei Euro je Aktie zahlen zu wollen.

"Der Vorstand behält sich jedoch vor, nach einer erneuten Bewertung der Situation einer eventuellen späteren Hauptversammlung einen weiteren Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zulässt", betonte das Geldhaus./als/DP/zb