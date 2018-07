Aareal Bank steht trotz niedriger Einnahmen aus Kreditrückzahlungen zu Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aareal Bank kämpft weiter mit niedrigen Einnahmen aus vorzeitigen Kreditrückzahlungen.



Diese fallen nach wie vor geringer aus als geplant. Das Neugeschäft verlaufe dagegen im zweiten Quartal "bisher zufriedenstellend", sagte der Chef des Finanzierers von gewerblichen Immobilien, Hermann Merkens, der "Börsen-Zeitung" (Freitagausgabe).

An der Prognose für den Zinsüberschuss für 2018 zwischen 570 und 610 (2017: 634) Millionen Euro ändert sich daher nichts. "Sonst hätten Sie schon von uns gehört - auch wenn es wegen der niedrigeren Prepayement Fees (Anmerkung der Redaktion: Einnahmen aus Kreditrückzahlungen) im ersten Halbjahr nicht leichter geworden ist, dieses Ziel zu erreichen."

Die Aussagen kamen an der Börse zunächst nicht gut an. Die Aktie gab in einem positivem Marktumfeld vorbörslich leicht nach./zb/nas/jha/