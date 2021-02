Aareal Bank sprengt heute alle Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Aareal Bank katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund acht Prozent aus. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Da die Aktie damit eine wichtige Hürde überspringen kann. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato bedeuteten 19,89 EUR diesen Hochpunkt. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Da dieser Indikator bei 18,64 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

