Aareal Bank: Im langfristigen Aufwärtstrend!

in der letzten Woche stockte den Anlegern der Aareal Bank sicher der Atem. Hat die Aktie doch kurzfristig die Wende nach oben geschafft. Frank Holbaum hat sich die Aktie letzte Woche genauer angesehen.

Zurück in den Aufwärtstrend! Das ist derzeit das Motto der Aareal Bank, denn zumindest in der kurzfristigen zeitlichen Dimension hat die Aktie ihre Trendpfeile nach oben gedreht und damit, wenn es nach den technischen Analysten geht, auch die längerfristigen Trends bestätigt.

Der Weg nach oben! Dass es nach oben gehen könnte, das meint aktuell auch die Warburg-Research-Abteilung. Berenberg Bank dagegen spricht sich lediglich für „Hold“ aus.

Über der 100-Tage-Linie! Erst vor kurzem konnte die Aareal Bank die 100-Tage-Linie überwinden und so den mittelfristigen Aufwärtstrend erobern. Dabei konnte sich die Aktie bis auf 4% in die Nähe des aktuellen 12-Monats-Hochs von 38,40 bringen.

Bedeutende Verbesserung! Seit dem Tief vom September hat die Aktie massiv dazu gewonnen und ein Polster in Höhe von 27 % geschaffen.

Die größte Hürde! Diese steht der Aareal Bank, Charttechnikern zufolge, noch bevor. Denn diese verwiesen darauf, dass es bei etwa 37 Euro eine noch größere Hürde zu überwinden gilt.

Rekorde in Sicht! Nach dieser Hürde könnten auch die Rekordtops von 40,91 Euro wieder machbar sein.

Kann Aareal diese Hochpunkte, die in der letzten Woche nur knapp 10 % entfernt waren, in ihrem langfristigen Aufwärtstrend erreichen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.