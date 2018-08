Aareal Bank bestätigt Prognosen - Neugeschäft lief besser als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank sieht sich nach dem erwarteten Gewinnrückgang im ersten Halbjahr auf dem Weg zu ihren Zielen.



Beim Betriebsergebnis rechnet der im MDax notierte Finanzierer von gewerblichen Immobilien weiterhin mit einem Wert zwischen 260 und 300 (2017: 328) Millionen Euro. Der erwartete Gewinnrückgang geht vor allem auf den Abbau von nicht zum Kerngeschäft passenden Kreditbeständen zurück - dadurch wird der Zinsüberschuss sinken.

In den ersten sechs Monaten fiel das Betriebsergebnis um 28 Prozent auf 129 Millionen Euro. Damit schnitt die Bank in etwa so ab, wie es von Bloomberg befragte Experten prognostiziert hatten. Besser als von vielen Analysten erwartet lief dagegen das Neugeschäft. Dies sei im Vergleich zum Vorjahr auf 4,2 (Vorjahr: 3,8) Milliarden Euro gestiegen. Hier hatte zum Beispiel Warburg-Experte Andreas Pläsier mit einem Rückgang gerechnet./zb/fba