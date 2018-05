Aareal Bank bestätigt Prognose - Unspektakulärer Jahresstart

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank sieht sich nach einem soliden Jahresstart auf Kurs zu ihren Zielen.



Beim Betriebsergebnis rechnet der im MDax notierte Immobilienfinanzierer weiter mit einem Wert zwischen 260 und 300 (2017: 328) Millionen Euro. Der erwartete Rückgang geht vor allem auf eine niedrigere Erwartung beim Zinsüberschuss zurück. Dieser wird wegen des Abbaus von nicht strategischen Kreditportfolien sinken. In den ersten drei Monaten sei das Betriebsergebnis um sechs Prozent auf 67 Millionen Euro zurückgegangen, wie die Bank am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die von Bloomberg befragten Experten hatten mit einem Betriebsergebnis von 66 Millionen Euro gerechnet./zb/fba