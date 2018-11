Aareal Bank bestätigt Ergebnisprognose - Neugeschäftsziel erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank sieht sich nach einem soliden dritten Quartal beim Ergebnis auf Kurs zum Jahresziel.



"Unser operatives Geschäft ist unverändert in sehr robuster Verfassung", sagte Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens am Dienstag in Wiesbaden. Er bestätigte daher die erst vor Kurzem erhöhte Prognose für das Betriebsergebnis von 312 bis 352 (2017: 328) Millionen Euro - darin enthalten ist ein positiver Einmaleffekt von 52 Millionen Euro aus dem noch in diesem Jahr erwarteten Abschluss der im September angekündigten Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank.

Ohne diesen Effekt würde das Betriebsergebnis im laufenden Jahr sinken. 2017 hatte die Bank allerdings auch von der Auflösung von Rückstellungen profitiert. Zudem baut das Institut Kreditbestände ab, die nicht mehr zu seinem Kerngeschäft passen. Dies lässt den Zinsüberschuss sinken. Dieser Effekt fiel zuletzt stärker aus als erwartet. Aus diesem Grund sei die bisher angepeilte Bandbreite beim Zinsüberschuss wohl schwer zu erreichen sein.