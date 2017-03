Aareal Bank auf dem Weg zur Trendentscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

die Aareal Bank musste kürzlich deutliche Kursverluste hinnehmen. Dabei ist der Wert unter die wichtige 36,00-Euro-Marke gefallen und könnte jetzt auf weitere bedeutende Marken rutschen. Dann stünde der langfristige Aufwärtstrend auf dem Prüfstand, mahnen Analysten an. In den kommenden Tagen steht die Entscheidung an.

Aareal Bank im langfristigen Aufwärtstrend

Immerhin ist die Aareal derzeit noch im langfristigen Aufwärtstrend. Die Aktie konnte zuletzt dennoch kleinere Rückschläge nicht verhindern. So beträgt das Minus auf Wochenbasis inzwischen mehr als 2 %. Im 2-Wochen-Rhythmus verlor der Banktitel annähernd 5 %. Dabei ist der GD200 noch deutliche 7,5 % entfernt. Dies ist der entscheidende Punkt, um einen langfristigen Trend so zu beurteilen, wie es viele Fonds mit automatisierten Prozessen machen.

Die kurzfristigen Trendpunkte hingegen sind inzwischen von oben nach unten durchkreuzt worden. Das deuten technische Analysten als kurz- und mittelfristigen Abwärtstrend. Allerdings ist der Abstand zum GD100, dem Maßstab für den mittelfristigen Trend, mit etwa 2 % äußerst gering.

Wie auch Chartanalysten sehen die technischen Analysten den Wert im Kampf gegen einen Rückfall in den langfristigen Abwärtstrend. Da sich die Kursspanne derzeit als äußerst gering darstellt, ist die Aktie derzeit im neutralen Bereich mit der Chance, auch schnell den grünen Sektor wieder zu erreichen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.