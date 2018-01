Aareal Bank: Hier kann es bald knallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Liebe Leser,

was lange seitwärts geht, kann fulminant enden. Die Aareal Bank ist solch ein Kandidat für einen fulminanten Ausbruch. Seit ca. genau einem Jahr pendelt der Kurs in einer Seitwärtsrange von 38,95 und 33,42 Euro. In der Regel eher an der Unterkante des Kanals, aber seit drei Monaten zeigt sich eine Tendenz nach oben. Der Kurs hebt sich immer mehr von der unteren Unterstützung ab und prallt immer öfter an den oberen Widerstand. Ein Zeichen, dass demnächst Größeres bevorsteht.

Drei wichtige Kennzahlen sind zu beachten

Sollten Sie in die Aktie investiert sein oder planen Sie ein Investment in den nächsten Wochen, beachten Sie bitte folgende drei wichtigen Kennmarken:

38,95 Euro. Hier befindet sich die obere Grenze des Seitwärtskanals. Diesen Widerstand gilt es, mit einem Momentum von über 100 dynamisch zu knacken. Achten Sie auf die Annäherung des Kurses an diese Marke, damit Sie den Ausbruch nicht verpassen. Denn da sind sehr schnell einige Prozent für Sie drin.

33,42 Euro. Wird der Widerstand bei 38,95 nicht überwunden, können noch einmal Abgaben erfolgen, die bis an die Marke von 33,42 Euro heranreichen können. Das Pendeln würde weitergehen und es würde sich höchstens ein Handeln der Volatilität im Seitwärtstrend anbieten.

41,60 Euro. Ich bin zuversichtlich, dass nach einem Ausbruch das Allzeithoch bei 41,60 Euro sehr schnell erreicht werden wird und sogar noch weitere Kursgewinne bis an die 45,40 Euro möglich sind.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.