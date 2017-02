Aareal Bank: Die Dividende ist momentan das stärkste Argument!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Lieber Leser,

die Aareal Bank zählt derzeit zu den großen Verlierern an den deutschen Finanzmärkten. Das Minus beträgt per Wochensicht etwa 4,4 %. Das im MDax notierte Unternehmen hat dabei deutlich schlechter abgeschnitten als der eigene Index mit seinem Plus von +/-0,00 %. Aareal ist daher bei technisch orientierten Analysten sehr negativ aufgefallen.

Underperformer mit Verlusten

Die Bank musste auch im Zeitraum seit Jahresbeginn kleinere Verluste hinnehmen. Immerhin haben Investoren nahezu 1 % abgegeben. Der MDax selbst konnte seither sogar deutliche +5,1 % erzielen. Jetzt bestraft der Markt Aareal dafür, dass die Gewinne um mehr als 14 % rückläufig sind. Damit steigt auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf gut 11, nachdem die Bank vorher vorbildlich weniger als 10 erreichte.

Das einzige Kaufargument liefern fundamental orientierte Analysten. Diese verweisen aktuell auf eine hohe Dividende und damit eine Einstiegsrendite in Höhe von etwa 5,4 % für Investoren. Damit ist die Bank attraktiver als jeder der großen Dax-Werte.

Technisch orientierte Analysten sind derzeit damit allenfalls neutral positioniert, fundamental orientierte Anleger immerhin leicht positiv.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse