Aareal Bank Analyse: Jetzt den Ausbruch nicht verpassen!

Mit aufkommender Hoffnung auf eine Zinserhöhung in den USA haben sich Bankentitel wieder in Bewegung gesetzt und profitieren besonders im Mittwochshandel von einer möglichen Anhebung im Dezember. Darunter ist auch das Wertpapier der Aareal Bank zu finden, welches im heutigen Tagesverlauf dynamisch über die mehrwöchige Hürde von 36,48 Euro ausgebrochen ist. Noch sollte der aktuell laufende Kursanstieg mindestens per Tageschlusskurs bestätigt werden, die Vorzeichen für eine weitere Kurserholung stehen aktuell jedoch sehr günstig und können für ein Long-Investment herangezogen werden. Damit dürfte sich auch die über Monate hinweg festgefahrene Seitwärtsbewegung endlich einem Ende neigen.

Long-Chance:

Noch aber müssen sich Investoren etwas gedulden, erst ein nachhaltiger Kursanstieg über mindestens 36,48 Euro kann weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an die Marke von 37,65 Euro freisetzen, darüber sogar an die Jahreshochs von 38,95 Euro freisetzen. Die Verlustbegrenzung bei einem Long-Engagement sollte sich noch unterhalb des Niveaus von glatt 35,00 Euro aufhalten, falls Marktteilnehmer doch noch das Handtuch werfen sollten und für einen unerwarteten Rückzug der Kursnotierungen sorgen. Bedenklich wird ein Kursrückfall allerdings erst unter 33,34 Euro, in diesem Fall müssen Rücksetzer auf die 200-Wochen Durchschnittslinie bei aktuell 31,65 einkalkuliert werden.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.