Aareal Bank-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie der Aareal Bank, die zuvor lange Zeit in einer Seitwärtsphase verharrte, hat Mitte Mai deutlich Fahrt aufnehmen können. Mit dem Kursanstieg reagierten Anleger auf den geplanten Teilverkauf der IT-Tochter Aareon. Der Verkauf soll in den kommenden Monaten über die Bühne gehen und nach Aussagen von Hermann Merkens (CEO der Aareal Bank) zu einem deutlich positiven Betriebsergebnis in diesem Jahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



