Aareal Bank-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Im November musste die Aktie der Aareal Bank eine Korrektur hinnehmen, nachdem das Unternehmen eine Anpassung an der Jahresprognose vorgenommen hatte. So kam es zum Rückfall bis auf 26,13 Euro. Doch die Käufer kehrten schnell an den Markt zurück und setzten die Aufwärtsbewegung fort. So stieg der Kurs Anfang Januar auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 31,88 Euro. Die überkaufte Marktphase (Stochastic ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



