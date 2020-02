Aareal Bank-Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Die Aktie der Aareal Bank musste in den letzten Tagen starke Verluste hinnehmen. Am Montag und am Dienstag war dies dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet, der wegen einer möglichen Ausbreitung des Corona-Virus deutlich nachgab. Am Mittwoch haben sich die Märkte wieder etwas beruhigt, DAX und MDAX verzeichneten nur noch leichte Verluste.

Für die Aareal Bank-Aktie ging es hingegen um 3,4 Prozent abwärts. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung