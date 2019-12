Aareal Bank Aktie: Erwartungen verfehlt?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Die Aareal Bank lag im 3. Quartal unter den Erwartungen. Das Zinsergebnis konnte in einem nach eigenen Angaben weiterhin herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld behauptet und der Provisionsüberschuss gesteigert werden. Dies ging allerdings mit höheren Aufwendungen einher, darunter eine höhere Risikovorsorge zum Abbau der Risikopositionen in Italien. So sank der Gewinn von 41 auf 35 Mio €. Erfreulich war die Erholung im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung