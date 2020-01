Aareal Bank Aktie: Darauf müssen sich die Aktionäre 2020 einstellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

In einem schwierigen Marktumfeld gelang es der Aktie der Aareal Bank, im Jahr 2019 ein respektables Ergebnis zu erzielen. Zugewinne in Höhe von rund 15 Prozent sind keine Selbstverständlichkeit. Jetzt interessieren sich viele Aktionäre dafür, was das neue Jahr für den Titel bereithält.

Das wird nicht einfach!

Grundsätzlich steht einer Fortsetzung der im Sommer eingesetzten Erholung zunächst nichts im Wege. Wichtig wird ...



