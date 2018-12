Aareal Bank-Aktie: Blick auf die Charttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Die Aareal Bank-Aktie hat in den vergangenen Wochen und Monaten massiv an Wert eingebüßt. In den letzten Handelstagen fand zwar eine Kursstabilisierung statt, aber eine richtige Gegenbewegung konnte nicht etabliert werden. Der Relative Stärke Index befindet sich nun seit mehreren Wochen im überverkauften Bereich, aber auch das konnte den Abverkauf nicht verhindern.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.