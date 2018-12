Aareal Bank-Aktie: Bildet sich endlich ein Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Die Aareal Bank-Aktie befindet sich seit mehreren Monaten in einem Abwärtstrend, das lässt sich auch am Aroon-Indikator ablesen, bei dem die Down-Linie zumeist bei 100 Punkten liegt. Die Up-Linie befindet sich nur ganz selten in solchen Höhen. Der Relative Stärke Index notiert gerade bei etwa 28 Punkten, der Indikator ist also im überverkauften Bereich.

4-Stundenchart wird bewertet: Hilft das Kaufsignal wirklich weiter?

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.