Aareal Bank Aktie: Auf dem Weg zum Jahreshoch!

Die Aareal Bank konnte sich in der vergangenen Woche weiter verbessern und damit für gute Stimmung bei den Anlegern sorgen. Auch wenn die Zugewinne an den einzelnen Handelstagen eher verhalten ausfielen, so konnte das Papier dennoch wichtige Marken übertreffen. So wurde etwa ein neues 26-Wochen-Hoch aufgestellt und mit einem Schlusskurs von 41,93 Euro am Freitag hat die Aktie eine kurzfristige Trendlinie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.