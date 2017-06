Aareal Bank (ARL): Unglaubliches Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Rückblick: Nachdem sich allgemein die Deutschen Banken in den letzten Monaten wieder deutlich erholen konnten, setze es auch für die Areal Bank wieder Zugewinne. Doch dies war nicht immer so. Die Kurse waren bis Mitte April ordentlich unter Druck und wir befanden uns mehrheitlich eher in bärischen Geflden. Erst in den letzten Wochen gelang der große Sprung nach oben.

Meinung: Die Kurse der Aktie (ISIN: DE0005408116) sind mittlerweile am Jahreshoch angekommen. Absolut nach Regieplan setze eine Konsolidierung ein, welche nun kurz davorsteht, möglicherweise nach oben gebrochen zu werden. Sollte dies im Laufe der Woche geschehen, hätten wir klare Kaufsignale und ein Entry in die Aktie würde sich jedenfalls lohnen.

