Aachener Zeitung: In unserer Mitte Entscheidung zu Intesexuellen ist ein richtiges Signal von Annika Thee

Aachen (ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dasszukünftig ein dritter Geschlechtseintrag im Geburtenregister möglichsein muss. Eine richtige Entscheidung, die die Persönlichkeitsrechtevon mindestens 80 000 betroffenen intersexuellen Menschen inDeutschland stärkt. Trotzdem ist der Aufschrei groß, besonders in densozialen Medien. Wo solle das hinführen? Und wieso nicht gleich 50Geschlechter? Kritiker schimpfen, dass es aus biologischer Sicht nurzwei Geschlechter geben könne - männlich und weiblich. Dagegenspricht aber die Analyse der Chromosomen betroffener Menschen. BeiIntersexualität lässt sich eben nicht genetisch bestimmen, ob diePerson männlich oder weiblich ist. Als Konsequenz aus dieserbiologischen Besonderheit waren die Betroffenen vor allemgesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt. Sie wurden gezwungen,sich einer von zwei Kategorien zuzuordnen, mit denen sie sich nichtidentifizieren können. Das Urteil ist nur die logische Konsequenz dergängigen Praxis. Denn seit 2013 besteht die Möglichkeit, dieEintragung im Geburtenregister offen zu lassen, wenn dieGeschlechtszuordnung nicht eindeutig ist. Ähnliche Gesetze gibt esbereits in vielen anderen Staaten, darunter Argentinien, Australien,Dänemark und Indien. Im Zentrum des Urteilsspruchs steht die positiveFormulierung für die Geschlechtsbezeichnung intersexueller Personen.Das ist ein wichtiges Signal. Intersexuelle Mitbürger fallen damitnicht länger durch ein starres Raster, sondern erfahren, zumindestformell, Anerkennung und Akzeptanz statt Diskriminierung. DiesenImpuls gilt es nun auch in der Gesellschaft widerzuspiegeln. Undkeine Angst: Menschen, die das Urteil kritisieren, weil es vom Statusquo abweicht, werden wohl auch nicht von seiner Umsetzung betroffensein.